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    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    8 комментариев
    20 сентября 2026, 19:41 • Новости дня

    При атаке дрона в Брянской области пострадали шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянской области шесть человек получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на маршрутное такси и легковой автомобиль, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

    Шесть человек пострадали в результате атак украинских беспилотников в Стародубе и его пригороде, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Первый удар пришелся по маршрутному такси автопредприятия в пригороде, в результате чего транспортное средство полностью сгорело. Осколочные ранения получили четыре человека: три женщины и один мужчина.

    Второй инцидент произошел в самом Стародубе, где дрон атаковал легковой автомобиль. При этом пострадали двое мужчин. Все раненые доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Стародубском районе.

    В начале того же месяца дрон-камикадзе врезался в пассажирскую маршрутку около поселка Погар.

    В результате других ударов по населенным пунктам Стародубского района осколочные ранения получили два местных жителя.

    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

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    19 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан привлек внимание Владимира Зеленского, когда решил поправить носки прямо во время официального мероприятия в Ивано-Франковской области.

    Президент Румынии Никушор Дан во время саммита по Карпатской интеграционной инициативе решил поправить носки прямо перед камерами, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в Ивано-Франковской области на Украине.

    Румынские СМИ распространили видео этого забавного нарушения протокола. Лидер Румынии сидел в первом ряду рядом с Владимиром Зеленским и демонстративно подтянул носки. Его не смутили ни десятки камер, ни пристальное внимание коллеги.

    Владимир Зеленский дважды отвлекался от выступающих на сцене, чтобы проследить за действиями румынского президента. Приведя себя в порядок, Никушор Дан невозмутимо продолжил слушать доклады участников саммита.

    Накануне Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка».

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния и еще шесть европейских государств.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения переоснащения армии.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов

    FT: Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ударов

    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов
    @ Mykola Miakshykov/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массированные удары по предприятиям металлургии привели к остановке заводов, производящих продукцию военного назначения, заявил топ-менеджер украинской сталелитейной компании «Метинвест» Александр Водовиз.

    В середине сентября Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинской металлургии в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, передает РИА «Новости». Эти предприятия занимались выпуском продукции военного назначения.

    «На сегодня у Украины больше нет сталелитейной промышленности», – констатировал глава офиса исполнительного директора «Метинвест» Александр Водовиз. Издание Financial Times отмечает, что сейчас простаивают мощности, обеспечивавшие 90% всего производства стали в стране. Об аналогичных проблемах сообщили и представители крупнейшего мирового производителя ArcelorMittal.

    Точные сроки восстановления разрушенных объектов остаются неизвестными. Водовиз подчеркнул, что ремонт может занять от нескольких дней до долгих лет, а длительная остановка заводов нанесет серьезный удар по налоговым поступлениям в бюджет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированные удары по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические. Данное крупное предприятие полностью прекратило свою работу.

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    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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    20 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    @ Минэнерго России/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он также сообщил, что военные Министерства обороны отразили атаку еще 35 дронов. В настоящее время специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150.

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    19 сентября 2026, 20:11 • Новости дня
    Глава Россотрудничества сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Глава Россотрудничества Чайка сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу с персонажем повести «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым.

    Чайка назвал призыв Андрея Сибиги закрыть Русские дома примером разрушительного идиотизма – Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, передает РИА «Новости».

    По его словам, нетерпимость к русским свойственна киевскому режиму с 2014 года.

    Чайка выразил уверенность, что образованное большинство в мире не поддержит такую инициативу. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где десятки тысяч немцев выступили против закрытия Русского дома в Берлине.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равноправное сотрудничество. Несмотря на заявления Сибиги, Россотрудничество продолжает свою работу во всем мире, включая страны Европы, заключил глава агентства.

    Ранее Чайка заявил, что Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира.

    Также Чайка утвердил открытие культурно-образовательных центров в Армении, Кении, Таиланде и ряде других государств.

    При этом в Госдуме назвали требования о ликвидации Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.

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    19 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Фицо назвал фатальной ошибкой отказ Украины от мира с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что киевские власти совершили огромную ошибку, отказавшись подписать мирный договор весной 2022 года под давлением западных стран.

    Фицо подчеркнул, что западная стратегия по ослаблению Москвы через поддержку Киева потерпела полное фиаско, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас российская армия уверенно продвигается вперед, и не существует силы, способной заставить ее покинуть освобожденные территории.

    «Мы говорим войне «нет» и призываем к немедленному началу переговоров о мире», – заключил премьер-министр. Он добавил, что шанс на урегулирование был упущен еще в апреле 2022 года из-за влияния русофобски настроенных союзников.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что весной 2022 года мирные договоренности были практически достигнуты. Однако после отвода войск от Киева украинская сторона перечеркнула все соглашения, а Владимир Зеленский законодательно запретил диалог с Москвой.

    Осенью 2023 года Давид Арахамия подтвердил, что боевые действия могли завершиться раньше. По его признанию, тогдашний премьер Британии Борис Джонсон отговорил киевские власти от подписания договора, призвав их просто воевать.

    В начале сентября Роберт Фицо назвал провальной попытку западных стран ослабить Москву через украинский конфликт.

    Месяцем ранее бывший британский премьер Борис Джонсон отверг обвинения в срыве стамбульских мирных соглашений весной 2022 года.

    Президент России Владимир Путин весной охарактеризовал этого британского политика представителем шоу-бизнеса из-за вмешательства в переговорный процесс.

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    20 сентября 2026, 17:46 • Новости дня
    Украина договорилась хранить свои нефтепродукты на территории Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев и Будапешт условились о строительстве новых мощностей для хранения нефтепродуктов вблизи совместной границы для обеспечения надежности поставок топлива, сообщил «Нафтогаз».

    Украинская компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии, передает ТАСС.

    Согласно данным «Нафтогаза», новые резервуары планируется разместить вблизи украинско-венгерской границы.

    «Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией», – заявил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

    Руководитель украинской компании также подчеркнул важность диверсификации маршрутов поставок. По его словам, создание дополнительных хранилищ за рубежом стало необходимым шагом на фоне разрушения собственной топливной инфраструктуры страны.

    В начале сентября производственные мощности «Нафтогаза» получили серьезные повреждения.

    В августе из-за значительных разрушений инфраструктуры предприятие остановило работу ряда своих объектов.

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    20 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные поразили в Киеве завод по производству систем управления ракетами и дата-центр, обеспечивавший передачу разведданных, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам в Киеве, сообщило Минобороны в Max. Целями стали предприятия военной инфраструктуры и связи.

    В результате атаки поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Завод занимается производством систем управления для украинских ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

    Кроме того, удар пришелся по дата-центру «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и передачу разведывательных данных, а также работу сетевого оборудования в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил роль подобных объектов в обработке разведывательной информации.

    В июле армия России атаковала производящий системы управления для ракет завод «Радионикс».

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    20 сентября 2026, 17:26 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансирование Киева

    Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансировать Киев в случае победы на выборах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансирование Киева в случае победы на выборах.

    «Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия Трампа для мира… Это убытки для французов», – заявил политик в эфире телеканала LCI, передает РИА «Новости».

    Выделение Киеву 25 млрд евро (или около 28,7 млрд долларов) лишило правительство возможности сдерживать рост цен на топливо и электричество. Ранее кандидат критиковал отказ Парижа от российского газа на фоне конфликта на Украине, отмечая разрушительные последствия для местной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева.

    В июле Николя Дюпон-Эньян потребовал прекратить спонсирование украинских преступников.

    Ранее этот политик связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения с Россией.

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    20 сентября 2026, 06:44 • Новости дня
    Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве беспилотный летательный аппарат врезался в здание, расположенное в районе Орехового бульвара, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия», – сообщил мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах.

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    19 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Фидан: Турция направила России и Украине предложение по вывозу зерна

    Анкара направила России и Украине предложение по вывозу зерна

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие власти передали Москве и Киеву предложение по безопасному вывозу зерна из акватории Черного моря и в настоящий момент ожидают ответа сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Турция направила России и Украине новую инициативу по обеспечению безопасного экспорта зерна из Черноморского региона, передает РИА «Новости». В настоящее время Анкара ожидает реакции Москвы и Киева на предложенный механизм.

    «Мы направили обеим сторонам предложение и ждем ответа. Первый приоритет – вывоз зерна из Черного моря. В отличие от энергетики, зерно является товаром, который продают обе страны», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью турецкому каналу NTV.

    Глава турецкого дипломатического ведомства отметил, что на данном этапе сложно рассчитывать на подписание соглашения, которое даст долгосрочный результат.

    По мнению министра, участникам конфликта необходимо осознать его разрушительность и принять решение о поиске приемлемой точки для прекращения взаимного уничтожения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

    В середине сентября турецкая сторона активизировала усилия по обеспечению безопасности черноморского судоходства. Тогда глава МИД Турции Хакан Фидан назвал текущее противостояние стран войной на уничтожение.

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    20 сентября 2026, 04:27 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 76, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 20 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    После этого он опубликовал еще два сообщения, в которых говорилось об уничтожении 27 БПЛА, летевших на Москву, и отражении атаки 15 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 летевших на Москву беспилотников.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

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    20 сентября 2026, 05:27 • Новости дня
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще 15 БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще три сообщения, в которых сообщил об уничтожении силами ПВО 19, 21 и 20 БПЛА соответственно. На местах падения обломков беспилотников находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76. Таким образом, всего с начала суток уничтожен 151 дрон.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    20 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили склады беспилотников и военный сухогруз ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска совершили ночную атаку беспилотниками на военную инфраструктуру и логистические объекты украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ. Целями стали логистические центры, склады, порты и суда, работающие на украинскую армию.

    В Киевской области был поражен склад компании FIRE POINT в Боярке. На этом объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.

    В Одесской области удары пришлись по порту Одессы, где пострадало судно типа сухогруз, доставившее военные грузы. Кроме того, был атакован логистический центр «Новая почта» севернее Одессы, который использовался для хранения и распределения военных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили логистический терминал «Новой почты» в Одесской области.

    В тот же день российская армия атаковала предприятия по сборке дронов.

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    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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