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При атаке дрона в Брянской области пострадали шесть человек
В Брянской области шесть человек получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на маршрутное такси и легковой автомобиль, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
Шесть человек пострадали в результате атак украинских беспилотников в Стародубе и его пригороде, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.
Первый удар пришелся по маршрутному такси автопредприятия в пригороде, в результате чего транспортное средство полностью сгорело. Осколочные ранения получили четыре человека: три женщины и один мужчина.
Второй инцидент произошел в самом Стародубе, где дрон атаковал легковой автомобиль. При этом пострадали двое мужчин. Все раненые доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Стародубском районе.
В начале того же месяца дрон-камикадзе врезался в пассажирскую маршрутку около поселка Погар.
В результате других ударов по населенным пунктам Стародубского района осколочные ранения получили два местных жителя.