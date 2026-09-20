При атаке дрона в Брянской области пострадали шесть человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Шесть человек пострадали в результате атак украинских беспилотников в Стародубе и его пригороде, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

Первый удар пришелся по маршрутному такси автопредприятия в пригороде, в результате чего транспортное средство полностью сгорело. Осколочные ранения получили четыре человека: три женщины и один мужчина.

Второй инцидент произошел в самом Стародубе, где дрон атаковал легковой автомобиль. При этом пострадали двое мужчин. Все раненые доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Стародубском районе.

В начале того же месяца дрон-камикадзе врезался в пассажирскую маршрутку около поселка Погар.

В результате других ударов по населенным пунктам Стародубского района осколочные ранения получили два местных жителя.