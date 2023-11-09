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Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года
Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля летом 2023 года внутренним инфляционным давлением
Ослабление курса рубля летом текущего года отражало фиксированное внутреннее инфляционное давление, на это не влияли внешние условия, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, начавшееся в июле – августе ослабление курса рубля началось в ответ на внутреннее инфляционное давление, а не в силу изменений внешних условий, передает ТАСС.
Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика при этом обеспечивает стабилизацию курса отечественной валюты, чтобы предотвратить то, что называется самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали.
Также председатель Банка России добавила, что после повышения ключевой ставки началось возвращение наличных денег в банки, так как ставки по депозитам стали более привлекательными.
«С осени прошлого года был устойчивый рост наличных в обращении, люди предпочитали держать сбережения при себе. Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными – 13-14% – это хорошая доходность безрисковых вложений», – заверила Набиуллина.
Кроме того, председатель ЦБ указала на то, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года.
Прогнозируются более умеренные темпы роста после очень быстрых темпов восстановления в связи с завершением восстановительной стадии.
«В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», – резюмировала она.