Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года

Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля летом 2023 года внутренним инфляционным давлением

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, начавшееся в июле – августе ослабление курса рубля началось в ответ на внутреннее инфляционное давление, а не в силу изменений внешних условий, передает ТАСС.

Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика при этом обеспечивает стабилизацию курса отечественной валюты, чтобы предотвратить то, что называется самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали.

Также председатель Банка России добавила, что после повышения ключевой ставки началось возвращение наличных денег в банки, так как ставки по депозитам стали более привлекательными.

«С осени прошлого года был устойчивый рост наличных в обращении, люди предпочитали держать сбережения при себе. Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными – 13-14% – это хорошая доходность безрисковых вложений», – заверила Набиуллина.

Кроме того, председатель ЦБ указала на то, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года.

Прогнозируются более умеренные темпы роста после очень быстрых темпов восстановления в связи с завершением восстановительной стадии.

«В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», – резюмировала она.