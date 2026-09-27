В НЦ «Россия» обсудили границы человеческого в эпоху ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

На площадке Национального центра «Россия» 26 сентября состоялся Открытый лекторий «Создавая будущее: границы человеческого», который объединил российских и зарубежных ученых в области нейронаук, психологии и искусственного интеллекта, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Более 700 гостей обсуждали, как технологии расширяют возможности человека, возвращают движение и зрение, но одновременно ставят вопросы о критическом мышлении, эмоциональном здоровье и этических границах вмешательства в мозг.

Первую секцию «Человек мыслящий» открыл врач-нейробиолог Владимир Алипов, который напомнил о совместной эволюции мозга и культуры. «Вопрос о том, почему человеческий мозг так быстро увеличивался в размерах, занимает исследователей уже не одно столетие. <…> Сегодня преобладает точка зрения, что мозг эволюционировал вместе с культурой: в какой-то момент культура, которую создает сам человек, стала влиять на его развитие сильнее, чем биологические факторы и внешняя среда», – объяснил Владимир Алипов. Он подчеркнул, что искусственный интеллект следует рассматривать как новый этап культурного развития и что ключевым условием остается способность человека адаптироваться и самостоятельно принимать решения.

Доцент Университета Вандербильта Сюзана Херкулано-Хузел рассказала о роли мышления как инструмента прогнозирования будущего и выбора действий. Она отметила, что в коре головного мозга человека около 16 млрд нейронов – значительно больше, чем у горилл с примерно 5 млрд или китов с 2,4 млрд, и связала это с переходом к приготовлению пищи, позволившему предкам получать больше энергии за меньшее время. По ее словам, понимание устройства мозга помогает сохранить способность думать самостоятельно в эпоху стремительно развивающегося искусственного интеллекта.

На секции «Человек созидающий» доцент Университета Малайи Амиррудин Камсин и психолог Анетта Орлова обсудили влияние цифровой среды на тревожность и эмоции. Камсин подчеркнул, что цифровое беспокойство рождается не только из контента, но и из самой логики интерфейсов, которые лентами, уведомлениями и метриками вовлеченности постоянно перехватывают внимание. Анетта Орлова акцентировала важность опоры на окружение, осознанного выстраивания социальных связей и способности замечать доброе, благодарить и поддерживать близких.

Заключительная секция «Homo sapiens или Homo technologicus» была посвящена нейроинтерфейсам, киборгизации и нейроправам. Профессор Университета Чили Ромуло Фуэнтес Флорес рассказал о технологиях, позволяющих снимать сигналы мозговой активности и возвращать утраченные функции, включая экзоскелеты и другие медицинские устройства, и назвал человека видом Homo technologicus, зависящим от современных технологий. Профессор МГУ Михаил Лебедев привел пример эксперимента, в котором крыса с имплантом научилась ориентироваться в инфракрасном свете, и предупредил, что при использовании электрической стимуляции мозга для подавления тяжелой депрессии необходимо заранее продумывать этические рамки и регулирование.

Зрители не только слушали спикеров, но и участвовали в обсуждении, выбирая наиболее близкий прогноз будущего. Наибольшую поддержку аудитории получили выступления Сюзаны Херкулано-Хузел, рассматривавшей пути сохранения самостоятельного мышления, Ромуло Фуэнтеса Флореса, говорившего о нейротехнологиях как продолжении эволюции человека, и Анетты Орловой, напомнившей о значении связи с телом и близкими. Слушательница лектория, первокурсница МГУ Евгения Ларина отметила, что встречи помогают не потеряться в стремительном развитии искусственного интеллекта и лучше понять это явление.

В деловой зоне в течение дня работала интерактивная инсталляция «Однажды Джотто…», где гости оставляли на общем холсте собственные круги как символ осмысления мира и себя. Экспозиция объединила разные воплощения этого образа – от бронзового диска с изображением звездного неба до «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи и «Нескольких кругов» Василия Кандинского, в конце дня превратив индивидуальные линии участников в единую композицию. Завершилось мероприятие интерактивным шоу иллюзионистов «Чуда!», продолжившим разговор о границах восприятия и способности человека удивляться.