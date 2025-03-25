Почти половина компаний РФ повысила зарплаты в начале 2025 года

В первом квартале 2025 года 43% компаний РФ повысили зарплаты, 4% сократили

Tекст: Денис Тельманов

В первом квартале 2025 года 43% российских компаний повысили заработные платы своим сотрудникам, что стало позитивным изменением для многих из них, передает ТАСС. Тем не менее, 4% работодателей были вынуждены снизить заработные платы. Исследование, проведенное совместно сервисами «Работа.ру» и «Сберподбор», охватило более 400 представителей бизнеса из всех регионов страны.

Согласно результатам опроса, 39% компаний сохранили или даже увеличили свой штат. В то же время 4% организаций были вынуждены сократить направления бизнеса и увеличить количество удаленных сотрудников. В исследовании также указано, что 13% компаний отметили рост числа клиентов и заказчиков, но столько же организаций столкнулись с их уменьшением.

Будущее видится разнообразным: 75% работодателей прогнозируют сохранение дефицита рабочих специальностей во втором квартале 2025 года. 28% компаний ожидают рост интереса к соискателям старшей возрастной группы. 26% респондентов считают, что рынок труда останется активным, а 20% предсказывают рост вакансий для подработки.

Также эксперты отметили, что 14% работодателей считают возможным затишье на рынке трудоустройства, так как соискатели будут стремиться сохранить свои рабочие места. В то же время, 7% респондентов полагают, что зарплата может утратить свою главенствующую роль при выборе работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал условия для достижения пенсии в 100 тыс. рублей, которые включают зарплату в 230 тыс. рублей и 64 года.

В 2029 году, по прогнозу Минтруда, наиболее востребованными станут специалисты в сферах персональных услуг, обрабатывающей промышленности, транспорта, гостиничного бизнеса, информационной и научной сфер, а также здравоохранения.