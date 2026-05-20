Россиянам рассказали, кто чаще всего пользуется шпионским ПО

Эксперт Шишкова: Шпионское ПО чаще всего ставят ревнивые партнеры и супруги

Tекст: Дарья Григоренко

Россия заняла одну из лидирующих позиций в мире по числу пользователей, столкнувшихся со скрытым контролем за своими устройствами. Цифровая слежка обычно осуществляется с помощью специальных приложений, требующих физического доступа к телефону жертвы, передает Газета.Ru.

«Общемировая статистика говорит о том, что, как правило, следящие приложения устанавливают партнеры, недоверчивые и ревнивые супруги», – отметила Шишкова. По ее словам, программы для удаленной установки встречаются реже, так как они разрабатываются индивидуально и обычно используются правительственными хакерскими группировками.

Отмечается, что за последние два года в тройку стран с наибольшим числом выявленных шпионских программ вошли Россия, Бразилия и Индия. Специалист подчеркнула, что реальные масштабы проблемы могут быть шире, поскольку инструкции к подобному софту часто требуют отключения антивирусной защиты, что затрудняет обнаружение слежки.

