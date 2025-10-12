Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Киберэксперт Тимофеев назвал признаки слежки гаджета за владельцем
Специфические изменения в работе смартфона или ноутбука могут указывать на несанкционированную слежку гаджетом за владельцем, включая активацию камеры или микрофона, рассказал доцент кафедры Информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Он указал на то, что пользователи часто предоставляют приложениям избыточные допуски к микрофону и камерам.
«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса – замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», – сообщил эксперт агентству «Прайм».
Вредоносное ПО вызывает повышенную фоновую активность процессора, приводящую к нагреву батареи и быстрому разряду. Устройство может самопроизвольно перезагружаться или не выключаться, а также показывать внезапный рост интернет-трафика.
Для минимизации рисков Тимофеев советует регулярно проверять разрешения приложений, отключать ненужные и использовать двухфакторную аутентификацию. При обнаружении вредоносного ПО гаджет рекомендуется сбросить до заводских настроек.
