Киберэксперт Тимофеев назвал признаки слежки гаджета за владельцем

Tекст: Ирма Каплан

Он указал на то, что пользователи часто предоставляют приложениям избыточные допуски к микрофону и камерам.

«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса – замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», – сообщил эксперт агентству «Прайм».

Вредоносное ПО вызывает повышенную фоновую активность процессора, приводящую к нагреву батареи и быстрому разряду. Устройство может самопроизвольно перезагружаться или не выключаться, а также показывать внезапный рост интернет-трафика.

Для минимизации рисков Тимофеев советует регулярно проверять разрешения приложений, отключать ненужные и использовать двухфакторную аутентификацию. При обнаружении вредоносного ПО гаджет рекомендуется сбросить до заводских настроек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о способах защиты аккаунта Telegram от взлома. Киберэксперт Леокумович раскрыл схемы обмана участников СВО и их родных.



