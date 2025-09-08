МВД рассказало о способах защиты аккаунта Telegram от взлома

МВД дало советы по настройке приватности и безопасности в Telegram

Tекст: Мария Иванова

Правила настройки аккаунта Telegram, которые помогут защитить личные данные пользователей, опубликовало в своем Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве рекомендуют скрывать свой номер телефона от посторонних, чтобы обеспечить приватность общения и снизить вероятность получения сообщений от злоумышленников и спама. В разделе «Конфиденциальность» рекомендуется выбрать, кто может находить пользователя по номеру телефона: все или только контакты.

Также важно регулярно проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. Если среди них появляется неизвестный гаджет, его следует удалить, завершив сеанс.

Для неактивных устройств можно настроить автоматическое завершение сессии через определенное время, чтобы при утере телефона аккаунт был автоматически заблокирован.

Особое внимание в МВД уделяют двухфакторной аутентификации. «Включите двухфакторную аутентификацию. В «Настройках» в разделе «Конфиденциальность» установите «Облачный пароль». Его нужно будет вводить каждый раз при входе в аккаунт с нового устройства в дополнение к коду из смс. Облачный пароль обезопасит учетную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона», – отмечается в публикации.

Среди других советов – никогда не передавать код подтверждения для входа, избегать перехода по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые, и проявлять осторожность к сообщениям с просьбами скачать файлы. МВД также рекомендует не использовать сторонние сайты, требующие авторизацию через Telegram.

Пользователям советуют не отправлять через Telegram личную и финансовую информацию, периодически менять пароль и регулярно очищать кэш приложения, чтобы не хранить чувствительные сведения.

