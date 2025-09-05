Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
В МВД раскрыли новую уловку мошенников в схеме «фейк-босс»
МВД сообщило о новой уловке в схеме «фейк-босс» с фейковыми переписками
Злоумышленники все чаще прибегают к использованию фейковых переписок с украинскими спецслужбами, чтобы запугать граждан в рамках схемы «фейк-босс», предупредили в МВД.
О новых схемах мошенничества с использованием фейковых переписок между гражданами и украинскими спецслужбами предупредил Telegram-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В сообщении опубликована фотография якобы дела, находящегося в работе ФСБ, где содержится сфабрикованная переписка человека с украинскими спецслужбами, якобы предлагающими ему сотрудничество за деньги.
Такие изображения, как уточнили в МВД, регулярно используются мошенниками в различных вариациях схемы «фейк-босс» для оказания психологического давления на жертв. Обычно, от имени руководителей злоумышленники пишут гражданам с предупреждением о предстоящем важном разговоре с правоохранительными органами, а затем рассказывают легенду о проверке секретности и контактах с иностранной разведкой, присылая поддельную картинку с «материалами проверки».
В МВД уточнили, что не будут раскрывать детали ошибок мошенников, однако подчеркнули, что элементарные требования секретности полностью исключают возможность распространения подобных материалов.
Накануне в «Лаборатории Касперского» заявили, что хакеры начали использовать искусственный интеллект для совершения атак.
МВД ранее назвало основные признаки телефонных звонков от мошенников.
МВД также перечислило распространенные признаки мошеннических сообщений.