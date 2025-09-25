Киберэксперт Леокумович раскрыл схемы обмана участников СВО и их родных

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, мошенники адаптировали известные схемы под ситуацию со спецоперацией, предлагая родственникам участников спецоперации вложить деньги под якобы гарантированный доход в 21%.

«Мошенники начинают играть на чувствах человека. Если мы говорим про СВО, то у людей, у кого родные, близкие люди сейчас находятся на СВО, мошенники на этом играют. Основная задача мошенника – это вызвать у человека какое-то сильное чувство, в данном случае, возможно, играют на алчности, то есть на том, что предлагают высокий заработок без каких-то усилий. Просто сейчас схема кастомизирована под СВО», – пояснил Леокумович в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что ранее подобные схемы маскировались под предложения от крупных банков или государственные выплаты, но сейчас мошенники обращаются к чувствам и переживаниям родных участников спецоперации.

По мнению эксперта, напоминания о правилах безопасности, например, не сообщать коды из СМС, перестали быть эффективными, поскольку воспринимаются как навязчивая реклама и игнорируются людьми.

«Чтобы не стать жертвой мошенника, нужно не вестись. Если вам обещают просто так деньги – это все ерунда. Никому не надо сообщать коды из СМС, там прямо так в СМС и написано: никому не сообщайте», – добавил он.

Эксперт уточнил, что сотрудники силовых ведомств никогда не связываются через мессенджеры или чат-боты, а у официальных служб подобных сервисов нет.

