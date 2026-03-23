МВД заявило об использовании хакерами умных колонок для слежки за россиянами
Умные колонки и голосовые ассистенты все чаще становятся объектами внимания хакеров, сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Хакеры все активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами», – приводит ТАСС текст сообщения.
В МВД рассказали, что одним из признаков взлома устройства может быть его активация без команды владельца. Если колонка работает самостоятельно, включает или выключает музыку, реагирует на несуществующие команды, это может свидетельствовать о несанкционированном доступе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Роскачества предупредили, что устройства «интернета вещей» могут быть уязвимыми в области информационной безопасности при доступе хакеров. Специалисты рекомендуют отказаться от обмена с производителем записями, используемыми для улучшения обслуживания умной колонки. Также специалисты советуют отключать устройство, если оно не используется, и не обсуждать рядом с ним конфиденциальные темы.