За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.3 комментария
Московский зоопарк объявил о кампании по спасению 80 колумбийских бегемотов
Глава Московского зоопарка Акулова анонсировала спасение бегемотов Эскобара
Глобальное объединение зоологических учреждений под руководством Светланы Акуловой начало масштабную операцию по переселению потомков животных известного наркобарона Пабло Эскобара, которым грозит уничтожение.
Генеральный директор Московского зоопарка и президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова сообщила о старте международной инициативы по спасению 80 бегемотов из Колумбии, передает Telegram-канал Московского зоопарка.
Животные, когда-то принадлежавшие Пабло Эскобару, сейчас находятся под угрозой массового истребления.
«Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», – подчеркнула Акулова, которая лично руководит операцией. ГОЗУ уже направило правительству Колумбии официальное обращение с предложением заменить эвтаназию переселением гигантов в аккредитованные центры по всему миру.
Ключевым партнером в этой беспрецедентной кампании выступает индийский центр спасения дикой природы «Вантара», готовый создать для бегемотов специальную природную среду. Свою готовность помочь подтвердили члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. По словам Акуловой, сейчас идет работа над справедливым распределением животных для решения генетических проблем популяции.
Координация диалога с колумбийским министерством окружающей среды продолжится. ГОЗУ обеспечит научное руководство и контроль за соблюдением всех нормативных требований при переселении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Колумбии санкционировало уничтожение части популяции африканских бегемотов.
Ранее столичное учреждение помогло эвакуировать десятки собак из приюта в Курской области.