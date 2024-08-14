Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
Московский зоопарк помог вывезти животных из приюта в Курской области
При содействии Московского зоопарка около 40 собак эвакуировано из приюта в Курской области, находящегося недалеко от зоны, подвергшейся террористической атаке со стороны Украины.
Блогер Кристина Потупчик опубликовала в соцсетях обращение приюта о помощи, на которое обратил внимание Московский зоопарк, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Гендиректор зоопарка Светлана Акулова объявила сбор переносок и транспортных клеток для транспортировки животных в безопасное место.
«Мы взяли на себя сбор переносок и транспортных клеток. На нашу просьбу откликнулось множество неравнодушных людей. Все вопросы логистики взяли на себя Всероссийский студенческий корпус спасателей и Центр помощь. Они вывезли из приюта первую партию животных – около 40 собак», – сообщила Акулова.
В общей сложности в столичных приютах планируется разместить 300 эвакуированных животных.
Ранее волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области.