Добровольцы и волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области

Так, волонтеры-медики помогают в расселении пострадавших в ПВР. При необходимости им оказывается психологическая помощь от профильных волонтеров, кроме того, добровольцы вышли помогать в Курскую областную больницу и в Курскую городскую клиническую больницу № 4.

Молодежь из ДНР подключилась к выдаче гуманитарных наборов пострадавшим, выезжающих с приграничных районов Курской области, к обеспечению работы пунктов временного размещения. Работу добровольцев из ДНР на месте событий курирует министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

«Пока работаем штатно, без резких движений. Также наши волонтеры активно взаимодействуют с нашими военнослужащими, которые выдвинулись в Курскую область, чтобы отбросить противника. Оказываем им всю необходимую помощь», – поделился Кирилл Макаров.

Добровольцы #МЫВМЕСТЕ из ЛНР с министерством молодежной политики ЛНР и молодогвардейцами организовали сбор гумпомощи для жителей Курской области, пострадавшим уже отправлены около тонны продуктов и необходимых вещей.

Кроме того, работает объединенный гуманитарный штаб «Народного фронта», Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), банка еды «Русь» в Курской области. На склад поступило 130 тонн смешанного гуманитарного груза с продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, 100 тонн бутилированной питьевой воды. Уже собрано 8255 наборов, которые добровольцы доставляют и выдают в муниципалитетах и населенных пунктах Курской области.

Всего штабом #МЫВМЕСТЕ собрано порядка 300 тонн гумпомощи. Отработаны обращения более 1000 человек, собрано и куплено около 700 кг одежды и обуви, собрано 1,5 тыс. продуктов и средств гигиены. Полный перечень необходимой помощи жителям Курской области здесь.

Все, кто доставляет гумгрузы в Курскую область, могут воспользоваться сервисом #МЫВМЕСТЕ.Логистика. Он предоставляет право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам для физических и юридических лиц, которые перевозят гуманитарные грузы в новые и приграничные регионы.

С 10 августа в Курске начинают функционировать пункты выдачи гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ, в которые централизованно будет направляться гуманитарная помощь с единого распределительного склада. На данный момент эвакуированным жителям уже выдано 4125 продуктовых наборов.

Луганская Народная Республика, Ростовская, Белгородская, Московская, Брянская, Орловская, Липецкая, Кировская, Тульская, Ульяновская, Смоленская, Воронежская области, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская Республика передали в Курскую область продукты питания, питьевую воду, средства личной гигиены, постельные принадлежности и лекарственные препараты.

Для помощи пострадавшим от атаки со стороны ВСУ жителям Курской области к настоящему моменту россияне собрали 16 104 320 рублей.

Узнать подробнее об оказании помощи согражданам можно на официальном сайте мывместе.рф и в социальных сетях Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Между тем, врио секретаря генсовета «Единой России» вместе с губернатором Александром Богомазом посетил место дисклокации одного из воинских подразделений на границе Брянской области, которым передали 25 коптеров. Военнослужащим, которые несут службу по охране государственной границы, передали 25 коптеров.

Якушев также встретился с бойцами центра территориальной обороны «Защита Брянской области», которые призваны противодействовать десантно-диверсионным силам противника. Центру специального назначения за счет проекта «Все для Победы» переданы четыре автомобиля УАЗ.