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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    9 октября 2026, 16:04 • Новости дня

    Экс-начальника отдела миграции Ялты и его заместителя осудили за взятки

    Экс-руководители отдела миграции Ялты получили до 18,5 лет колонии за взятки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя к лишению свободы на сроки от 17 до 18,5 года за незаконную легализацию иностранных граждан, сообщили в СК.

    Бывшего руководителя отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя признали виновными в организации незаконной миграции, создании преступного сообщества и получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

    По решению суда бывший начальник отдела проведет 18 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Его заместитель приговорен к 17 годам лишения свободы.

    Следствие установило, что осенью 2016 года руководитель отдела создал преступную группу. Сообщники получали незаконные вознаграждения за ускоренную регистрацию иностранцев в Крыму и их последующую легализацию путем выдачи российского гражданства.

    К этой деятельности были привлечены другие сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, которые предоставляли жилье для фиктивной регистрации и выступали посредниками. За время работы схемы участники преступного сообщества получили взятки на сумму более 1,4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

    До этого сотрудники МВД во время рейда на одной из станций московского метрополитена впервые применили новейшие технологии поиска нарушителей, выявив около 140 нелегальных мигрантов.

    Весной глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте выявляемости схем незаконной миграции на треть.

    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    8 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания следователям по делу о коррупции на сумму 18 млн рублей, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Васильев был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. Тем не менее во время допроса он дал признательные показания», – заявил источник ТАСС.

    Днем ранее суд отправил Васильева под домашний арест как подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что он получил взятку в сумме 18 млн рублей.

    По этому же делу проходят еще пять человек, включая первого заместителя гендиректора Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и коррупции.

    Под домашним арестом также находятся Евгений Мариев, Владимир Наон и бизнесмен Евгений Зелькин.

    Предыдущий руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов лишился поста из-за уголовного преследования. В 2025 году суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество и служебный подлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранительные органы арестовали заместителя главы парка «Патриот» за получение взятки в размере 18 млн рублей. Директор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан по делу о взятке, а Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

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    6 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Следственный комитет сообщил о росте преступлений этнических группировок

    СК: В России на 13% выросло число преступлений этнических группировок

    Следственный комитет сообщил о росте преступлений этнических группировок
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество преступлений, совершенных в России этническими группировками, увеличилось в текущем году на 13%, сообщили в Следственном комитете.

    «На 13% выросло число преступлений, совершенных этническими группировками. Зачастую они формируются представителями бывших советских республик Закавказья и Центральной Азии. Также до 3 тыс. увеличилось количество фактов организации незаконной миграции», – сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по итогам совещания по противодействию миграционной и этнической преступности, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным.

    Вместе с тем в ведомстве отметили, что количество преступлений с участием иностранных граждан сократилось в этом году почти на 40%.

    Мигрантами за восемь месяцев этого года совершено порядка 18 тыс. противоправных деяний, что на 39% ниже показателя прошлого года. Вдвое сократилось число тяжких деяний, совершенных приезжими, а также лицами, незаконно находящимися на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

    В марте Бастрыкин сообщил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов.

    В прошлом году он потребовал возбудить дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве.

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    6 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Вдова участника СВО лишилась 11 млн рублей после общения с мошенниками

    МВД: Аферисты убедили вдову участника СВО отдать им 11 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вдова погибшего участника спецоперации из Нижегородской области передала мошенникам 11 млн рублей, испугавшись угрозы уголовного дела о госизмене, сообщило региональное МВД.

    Жительница Шахуньи, ранее получившая выплату за погибшего на спецоперации мужа, стала жертвой телефонных аферистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Нижегородской области.

    По данным ведомства, в сентябре женщине поступило сообщение о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Затем ей позвонили якобы сотрудники техподдержки и ФСБ. Они заявили, что от ее имени могут взять кредит, что повлечет уголовную ответственность за госизмену. Женщина согласилась следовать инструкциям злоумышленников.

    Она подписала договор о сотрудничестве с якобы сотрудницей Центробанка, сняла со счета 9,9 млн рублей и отправила их фото. Аферисты убедили ее передать деньги курьеру под предлогом экспертизы на подлинность. На следующий день ей сообщили, что купюры фальшивые, и предложили проверить еще 1,1 млн рублей, которые она также отдала. Позже злоумышленники перестали выходить на связь.

    «Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления и их задержанию», – заявили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года в МВД раскрыли популярные схемы мошенничества в отношении участников спецоперации.

    В апреле 2025 года суд арестовал обвиняемых в мошенничестве в отношении бойцов СВО в Шереметьево.

    В феврале того же года россиян предупредили о мошенничестве с выплатами военнослужащим.

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    7 октября 2026, 15:42 • Новости дня
    Нового гендиректора парка «Патриот» доставили в суд по делу о взятке

    Гендиректора парка «Патриот» Васильева доставили в суд по делу о крупной взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нового генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева доставили в суд для избрания меры пресечения по делу о получении особо крупной взятки.

    Подозреваемого в коррупционном преступлении руководителя учреждения привезли на судебное заседание, передает ТАСС.

    «Васильева доставили в суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения», – сообщили в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот». Минобороны заявило о содействии следствию по этому делу.

    Правоохранительные органы задержали директора учреждения по подозрению в получении взятки.

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    7 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Названа сумма вменяемой гендиректору парка «Патриот» взятки

    Гендиректора парка «Патриот» Васильева заподозрили во взятке на 18 млн рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства пояснил, что сумма в 18 млн рублей считается особо крупным размером.

    Он добавил, что обвинение Васильеву пока не предъявлено, однако в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нового гендиректора парка «Патриот» доставили в суд по делу о взятке.

    Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот» Васильева. В тот же день Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

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    6 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    При возведении фортификаций в Сумской области украинские власти украли 838 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило масштабную схему хищения более 838 тыс. долларов при возведении оборонительных сооружений в Сумской области.

    Сотрудники ГБР Украины разоблачили хищение более 37,7 млн гривен (свыше 838 тыс. долларов), выделенных на строительство фортификаций в Сумской области, пишет РИА «Новости». Обвинения предъявлены четырем лицам: бывшему чиновнику Львовской областной военной администрации, специалисту по техническому надзору и двум представителям подрядной организации.

    В 2024 году украинское правительство направило средства на возведение укреплений, однако фигуранты дела искусственно завышали стоимость материалов и объемы работ, оформляя фиктивные акты.

    Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Михаил Боднар еще в июле 2025 года заявлял, что фортификации в приграничном регионе строятся некачественно, а выделенные на них деньги попросту разворовываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что злоумышленники похитили бюджетные средства на установку укрытий в Сумской области.

    Ранее президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс. Тогда же в Верховной раде признали наличие больших проблем с оборонительными сооружениями в этом регионе.

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    6 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    В Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства

    Аксенов: В Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму возобновили прямые телевизионные трансляции заседаний правительства, они будут проходить ежемесячно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Первое после перерыва заседание под руководством главы региона началось во вторник в полдень. «Сегодня на заседании Совета министров Республики Крым обсудили исполнение бюджета, транспорт, ЖКХ и энергетику. Чтобы крымчане всегда были в курсе планов и изменений в работе республиканских органов власти, планируется регулярная трансляция заседаний республиканского правительства», – написал Аксенов в Max.

    На совещании он подчеркнул, что открытые заседания с прямыми трансляциями по телевидению и в социальных сетях будут организовываться раз в месяц. При этом глава республики попросил чиновников не детализировать проблемные вопросы в своих докладах, чтобы лишить противника возможности создавать ложные сообщения.

    Практика регулярных трансляций работы крымского правительства была приостановлена в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле DDoS-атака сорвала трансляцию заседания правительства Курской области.

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    6 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Бывший глава района Калмыкии осужден на пять лет за взятки

    Экс-глава Яшалтинского района Калмыкии получил пять лет за взятки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Калмыкии приговорил бывшего главу Яшалтинского района к пяти годам колонии строгого режима за взятки и растрату в особо крупном размере, сообщили в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

    Экс-глава района признан виновным в получении взяток и растрате, сообщает ТАСС. По данным следствия, в сентябре 2025 года осужденный потребовал от местного предпринимателя 1 млн рублей за выдачу разрешения на строительство. Он создал условия, вынудившие бизнесмена передать эту сумму через посредника.

    В период с сентября 2025 по март 2026 года чиновник вновь потребовал от того же предпринимателя 500 тыс. рублей за победу в аукционе на аренду трех земельных участков. Коммерсант передал через посредника 250 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце осужденный за взятки бывший чиновник Ространснадзора из Уфы отправился на спецоперацию на Украине.

    В мае чиновников арестовали за взятки при выдаче лицензий на добычу золота.

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    7 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    СК: Двоих иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы задержали в Москве двоих иностранных граждан, которые поместили своего знакомого в багажник автомобиля и похитили его.

    В понедельник вечером на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы группа иностранных граждан против воли поместила своего знакомого в багажник автомобиля и скрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

    «Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

    В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. В СК добавили, что установлены еще трое соучастников преступления, которым заочно предъявлено обвинение. Они объявлены в розыск, следствие также намерено просить суд об их заочном аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня преступности среди мигрантов.

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    7 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Работу паромов приостановили в Севастополе из-за воздушной тревоги

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе из-за объявления воздушной тревоги временно прекратили работу наземного и морского пассажирского транспорта.

    В городе приостановили движение катеров и паромов, рейд через Севастопольскую бухту закрыт. Работу наземного пассажирского транспорта также поставили на паузу, передает РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент транспорта.

    Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 16:10.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Крыму объявили опасность атаки беспилотников. На прошлой неделе часть полуострова осталась без света из-за налета дронов.

    Летом при ударе беспилотных аппаратов по Севастополю погиб человек.

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    7 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку пяти украинских беспилотников на Севастополь

    Развожаев: Над Севастополем сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны и мобильные группы отразили атаку украинских беспилотников на город.

    В ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь были нейтрализованы пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор в Max. По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, пострадавших в результате инцидента нет.

    При отражении атаки на Северной стороне города точечные повреждения получили два автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Крыма объявили опасность атаки беспилотников.

    На прошлой неделе часть полуострова осталась без света из-за налета БПЛА.

    Летом ряд крымских населенных пунктов также оказался обесточен в результате ударов ВСУ.

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    7 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела главы парка «Патриот»

    Tекст: Ольга Иванова

    Хамовнический районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста гендиректору УК «БСМ» Владимиру Наону и бизнесмену Евгению Зелькину, проходящим по делу нового руководителя парка «Патриот» Игоря Васильева.

    «Суд отправил под домашний арест гендиректора УК «БСМ» Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина, которые проходят по одному делу с Васильевым», – сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    Отметка об избрании Наону и Зелькину меры пресечения появилась в электронной базе данных Хамовнического суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн рублей.

    В тот же день его доставили в суд по делу о взятке.

    Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот».

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    7 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Аксенов наградил шесть человек за спасение заблудившихся в пещере спелеологов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Крыма Сергей Аксенов наградил шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» за спасение группы спелеологов-любителей в крымской пещере.

    «Наградить орденом «За верность долгу» за особые заслуги при выполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные при проведении поисково-спасательных мероприятий и спасении людей», – цитирует РИА «Новости» указ на сайте крымского правительства.

    Ордена удостоены Александр Архипов, Владимир Карташов и Андрей Мелихов. Кроме того, медалью «За мужество и доблесть» отмечены спасатели Кирилл Владыкин, Дмитрий Потехин и Александр Середа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах. Пропавших нашли живыми.

    В состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили трое мужчин и женщина.

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    7 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения директору парка «Патриот» по делу о взятке

    Суд отправил гендиректора парка «Патриот» под домашний арест по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

    Руководителю парка «Патриот» избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о коррупционных преступлениях. Фигурант отправлен под домашний арест, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал собеседник агентства.

    В отношении генерального директора учреждения возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По предварительным данным, следствие вменяет руководителю незаконное получение денежных средств на сумму 18 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд отправил под домашний арест двух других фигурантов этого расследования.

    Во вторник правоохранительные органы задержали директора парка «Патриот» по делу о взятке.

    Минобороны заявило о содействии следствию в рамках разбирательства.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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