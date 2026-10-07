Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
В подмосковном Солнечногорске начали восстанавливать дома после атаки БПЛА
В Солнечногорске началось восстановление пострадавших от БПЛА квартир
Глава подмосковного округа Солнечногорск Константин Михальков сообщил о начале восстановительных работ в жилых домах, получивших повреждения в результате массированной атаки беспилотников.
Специалисты приступили к устранению последствий налета беспилотников на Солнечногорск, пишет ТАСС. «Приступили к восстановлению домов, пострадавших от массированной атаки БПЛА в прошлую ночь. В деревне Лыткино повреждено остекление в 5 квартирах, в микрорайоне Локомотивный – в 15 квартирах, также пострадало остекление в подъездах. Фасады и несущие конструкции многоквартирных домов целы», – заявил Михальков.
Глава округа добавил, что во всех поврежденных квартирах уже проведены замеры окон, к процессу подключились управляющие организации. Он подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось о гибели одного человека при налете беспилотников ВСУ на Подмосковье. Позже число жертв увеличилось до двух.
В Домодедово после атаки госпитализировали трех человек.