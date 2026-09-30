30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.2 комментария
Человек погиб при атаках БПЛА в Брянской области
Один человек погиб и один ранен при атаках БПЛА в Брянской области
В результате атак украинских беспилотников в Брянской области погиб один человек, и еще один мирный житель получил ранения.
Губернатор региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале сообщил о гибели одного человека и ранении еще одного мирного жителя в результате атак беспилотников.
«К большому горю, водитель скончался по дороге в больницу», – написал Ковальчук, уточнив, что FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль возле села Замишево в Новозыбковском районе.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую помощь.
Кроме того, в населенном пункте Климово дрон-камикадзе нанес удар по местному жителю. Мужчина получил ранения, и сейчас ему оказывается медицинская помощь.
За минувшие сутки системы ПВО Министерства обороны, а также мобильные группы и спецподразделения уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября один местный житель погиб при атаке украинских беспилотников на Брянскую область.