Человек погиб при атаках БПЛА в Брянской области

Один человек погиб и один ранен при атаках БПЛА в Брянской области

Tекст: Мария Иванова

Губернатор региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале сообщил о гибели одного человека и ранении еще одного мирного жителя в результате атак беспилотников.

«К большому горю, водитель скончался по дороге в больницу», – написал Ковальчук, уточнив, что FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль возле села Замишево в Новозыбковском районе.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую помощь.

Кроме того, в населенном пункте Климово дрон-камикадзе нанес удар по местному жителю. Мужчина получил ранения, и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

За минувшие сутки системы ПВО Министерства обороны, а также мобильные группы и спецподразделения уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября один местный житель погиб при атаке украинских беспилотников на Брянскую область.