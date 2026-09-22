SJ-100 решили испытать в Минске

Испытания опытного самолета SJ-100 решили провести в аэропорту Минска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Опытный образец российского самолета SJ-100 прибыл в Белоруссию для прохождения испытаний, передает РИА «Новости».

«Опытный SJ-100 прибыл в Национальный аэропорт «Минск». Специалисты Летно-испытательного комплекса «Яковлева» совместно с представителями сертификационных центров и Авиарегистра проведут сертификационные испытания системы автопилота, в том числе автоматического захода на посадку и автоматической посадки по категориям II и IIIA», – говорится в сообщении авиагавани.

В ходе визита делегации из России представители ПАО «Яковлев» встретились с руководством аэропорта. Участники переговоров обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества. Сотрудничество организовано с учетом возможностей аэродрома и наземного сопровождения. Минский аэропорт выбрали для проведения работ благодаря инфраструктуре, которая сертифицирована по строгим международным стандартам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года экипаж самолета SJ-100 успешно испытал отечественную систему автоматического управления.

В августе текущего года директор производственного центра ПАО «Яковлев» Егор Попов анонсировал завершение полного цикла проверок лайнера до конца года.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах получения сертификата на импортозамещенное судно в текущем году.