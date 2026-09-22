ООН пообещала не допустить повторения прошлогоднего инцидента с Трампом и эскалатором

Tекст: Игорь Иножарский

В ООН пытаются гарантировать, чтобы ничто не отвлекало мировых лидеров от решения глобальных проблем в ходе сессии Генеральной Ассамблеи после череды инцидентов с американским лидером в 2025 году, пишет Bloomberg.

Во вторник Дональд Трамп должен произнести речь в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщил представитель организации Стефан Дюжаррик, эскалатор, на котором в прошлом году застрял президент, был многократно проверен. Кроме того, для делегации США подготовили отдельное рабочее место с телесуфлером в надежде, что теперь техника будет работать без сбоев.

В прошлом году Трамп заявил о саботаже, когда его телесуфлер погас, а эскалатор остановился в тот момент, когда он ступил на него с супругой Меланией Трамп. Также сообщалось о проблемах со звуком во время его речи. Тогда представители ООН объяснили инцидент с эскалатором действиями оператора президента, а неполадки с суфлером – отказом американской стороны использовать штатное оборудование.

Издание отмечает, что на проведение мероприятий могут повлиять перебои в работе крупных аэропортов Нью-Йорка из-за технических проблем в центре управления воздушным движением в Филадельфии. Это задержало прибытие некоторых официальных лиц, однако график самого Трампа не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов из-за поломки эскалатора и телесуфлера. Осенью прошлого года Секретная служба США начала расследование этих инцидентов в Генеральной Ассамблее. В сентябре прошлого года в организации объяснили остановку эскалатора при подъеме американского лидера действиями его оператора.