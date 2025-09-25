Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов

Tекст: Ирма Каплан

Дональд Трамп заявил, что в ООН произошло «три акта саботажа» в связи с его выступлением на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23-го сентября, опубликовав в своей социальной сети Truth Social пространное заявление с подробным описанием инцидентов.

Трамп сначала упомянул эскалатор, который внезапно остановился, стоило ему шагнуть на ступень.

«Мы с Меланьей чуть не упали лицом вниз на острые края стальной лестницы. Нам удалось избежать катастрофы только потому, что я крепко держался за поручень», – цитирует Трампа корейская Chosun Daily.

Он назвал это «явным актом саботажа», сославшись на сообщение британских СМИ о том, что сотрудники ООН «пошутили об отключении эскалатора». Он также потребовал, чтобы виновные были арестованы.

Второй инцидент был связан со сбоем в работе телесуфлера.

«Когда я начал свою речь перед миллионами телезрителей и мировыми лидерами, телесуфлер полностью отключился. После эскалатора – был теперь телесуфлер – да что это за место такое? Я произнес речь без телесуфлера, и устройство возобновило работу примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила восторженные отзывы», – добавил глава Белого дома.

Трамп отметил и третью проблему: аудиосистема в зале была отключена, из-за чего мировые лидеры не могли слышать его без наушников для перевода.

«Сразу после выступления я спросил Меланью, сидевшую в первом ряду: «Ну как я справился?» На что она ответила: яЯ не расслышала ни единого твоего слова».

Трамп назвал вышеописанное «тройным саботажем со стороны ООН».

«Им должно быть стыдно. Я направил копию этого сообщения Генеральному секретарю с требованием немедленного расследования. Записи с камер видеонаблюдения эскалатора и записи, связанные с кнопкой аварийной остановки, должны быть сохранены, и Секретная служба США также привлекается к расследованию. Неудивительно, что ООН не справляется со своей ролью», – резюмировал раздраженный Трамп.

