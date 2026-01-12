Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу

Tекст: Мария Иванова

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек резко высказался в адрес действий Вашингтона, заявив, что США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу, передает ТАСС. В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Я поддерживаю это (лишение США права принимать чемпионат мира). То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия».

Чемпионат мира по футболу 2026 года должен пройти на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Гашек убежден, что подобные действия Вашингтона несовместимы с ролью страны-хозяина столь масштабного спортивного события.

Ранее, 3 января, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе и обвинил Вашингтон в военной агрессии. Дональд Трамп подтвердил проведение этих атак и сообщил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США.

Сейчас Мадуро и Силия Флорес содержатся в следственном изоляторе Нью-Йорка. Трамп отметил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США, и выразил уверенность, что они получат компенсацию для американских нефтяных компаний, которые должны направить часть средств на восстановление нефтяной инфраструктуры страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Доминик Гашек предложил Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.

Между тем Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов призвал перекрыть газ Чехии в ответ на слова Гашека о России.