    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 19:30 • Новости дня

    Трамп застрял на эскалаторе в ООН

    Трамп заявил о неработающем телесуфлере и эскалаторе в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп со сцены Генассамблеи ООН рассказал о двух вещах, которые, по его словам, получил от организации.

    «Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подробно рассказал, как шел по эскалатору в здании ООН, который «остановился прямо посередине». Он подчеркнул, что первая леди, если бы не была в отличной форме, могла бы упасть.

    Также Трамп упомянул, что в начале выступления не сработал телесуфлер, однако позже его починили.

    Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов.

    22 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    23 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп: В США начнут предупреждать, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Врачей в Соединенных Штатах планируют предупреждать, что употребление ацетаминофена во время беременности, известного как парацетамол, способно повысить риски аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что использование парацетамола во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме.

    Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщал о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    В 2022 году Трамп называл решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности в США, «самой большой победой для жизни».

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

    Гросси в интервью AFP на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что считает ООН организацией, которая нуждается в обновлении и возвращении к выполнению своих ключевых задач по поддержанию мира, передает ТАСС.

    Гросси подчеркнул, что считает свой опыт работы во главе МАГАТЭ важным преимуществом и заверил, что будет стремиться к диалогу с разными странами.

    Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша завершится 31 декабря 2026 года. Кандидат на пост генсека ООН будет предложен Советом Безопасности в том же году, а избранный руководитель приступит к работе с 1 января 2027 года.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности из-за его неэффективности.

    Президент России Владимир Путин призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

    23 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    23 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США хотят наложить санкции на работу Международного уголовного суда

    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти обсуждают введение новых ограничений в отношении самой структуры Международного уголовного суда, а не только отдельных должностных лиц, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что этот вопрос обсуждается в правительственных кругах США, однако точная дата принятия решения пока неизвестна, передает ТАСС.

    Reuters сообщает, что в ответ на возможные всеобъемлющие санкции руководство МУС уже провело срочные консультации с представителями государств – членов суда.

    Санкции могут затруднить выплату зарплат сотрудникам МУС, а также усложнить доступ к банковским счетам и работе компьютерных систем в офисах суда. В связи с этим МУС уже выплатил сотрудникам зарплату за период до конца 2025 года и начал искать альтернативных поставщиков платежных и IT-услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда за участие в расследовании и судебном преследовании граждан США и Израиля. Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и Израиля. Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа.

    23 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористами

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией».

    В документе членов «Антифа» обвиняют в «политическом насилии», которое осуществляется для «подавление законной политической активности». Также говорится, что «Антифа» занимается «подрывом верховенства закона», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что «причисляет» движение к террористическим организациям. Эксперты отмечали, что «Антифа» – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

    Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией после того, как был убит активист Чарли Кирк.

    23 сентября 2025, 04:02 • Новости дня
    NBС сообщил о попытке мужчины ослепить пилота вертолета Трампа лазерной указкой

    NBС: Пилота вертолета Трампа попытались ослепить лазерной указкой

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу вечером в Вашингтоне мужчина попытался ослепить лазерной указкой пилота вертолета президента США Дональда Трампа, сообщает NBС со ссылкой на материалы судебного дела.

    Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго заметил подозрительного мужчину, который пристально смотрел на президентский вертолет Marine One. Когда Сантьяго приблизился, подозреваемый, Джейкоб Сэмюэл Уинклер, включил лазерную указку и направил ее на борт с Трампом, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

    Сантьяго задержал Уинклера, вырвал из его рук лазер и надел на мужчину наручники. Во время обыска у задержанного обнаружили нож. В ходе допроса мужчина заявил, что якобы не знал о запрете направлять лазер на вертолет. Он добавил, что часто направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.

    В материалах сказано, что действия Уинклера создавали риск ослепления пилота и могли привести к аварии, особенно на малой высоте рядом с другими вертолетами и монументом Вашингтону. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Трампа было совершено два покушения. 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга пуля задела ухо Трампа. Второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде в сентябре 2024 года.

    23 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское радикальное движение ХАМАС будет исключено из управления сектором Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

    Аббас выступил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    «ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации», – приводит слова Аббаса ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генассамблеи ООН также сообщил о намерении Аббаса исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа, передает РИА «Новости».

    Французский лидер отметил, что Аббас пообещал предпринять этот шаг в рамках формирования переходной администрации. Макрон также подчеркнул, что Аббас осудил атаки, совершенные 7 октября 2023 года на Израиль, и дал обязательство исключить ХАМАС из управления не только Газой, но и всей палестинской территорией. «Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств», – сказал Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    23 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Власти Афганистана отказались передать авиабазу Баграм США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид исключил возможность передачи авиабазы Баграм США.

    «[Авиабаза] Баграм – часть территории Афганистана. Она ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей территории. Ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля была захвачена или перешла под контроль иностранцев – ни пяди», – сказал он телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Муджахид также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятных последствиях отказа Афганистана передать базу. По его словам, афганцы уже пережили «20 лет чего-то плохого», имея в виду период присутствия американских военных.

    Представитель правительства добавил, что Афганистан в настоящий момент проводит «сбалансированную политику» и заинтересован в развитии отношений как с США, так и с Китаем.

    Ранее Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    23 сентября 2025, 04:56 • Новости дня
    Гутерриш назвал государственность палестинцев «правом, а не наградой»

    Гутерриш: Государственность для палестинцев является правом, а не наградой

    Tекст: Антон Антонов

    Отрицание права палестинцев на государственность лишь способствует усилению радикализма по всему миру, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    «Давайте внесем ясность: государственность для палестинцев – это право, а не награда», – приводит слова Гутерриша ТАСС.

    Генсек ООН считает, что отрицание этой государственности станет «подарком для экстремистов во всем мире». Гутерриш подчеркнул, что без создания двух государств невозможно достижение мира на Ближнем Востоке, а радикализм будет распространяться по всему миру.

    Он назвал нынешнюю ситуацию «невыносимой» и «ухудшающейся с каждым часом», заявив, что «единственный выход – решение о создании двух государств». Генсек выступил за создание независимого, суверенного и демократического Государства Палестина в границах до 1967 года, с Иерусалимом как столицей для двух государств.

    Гутерриш также призвал к немедленному и постоянному прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и обеспечению полного гуманитарного доступа в регион. Он отметил, что ничто не может оправдать «коллективное наказание палестинского народа или любую форму этнической чистки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    22 сентября 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп решил подписать указ о признании «Антифа» террористами

    Белый дом: Трамп вскоре подпишет указ о признании «Антифа» террористами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп намерен в ближайшее время подписать указ о признании движения «Антифа» террористической организацией, анонсировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, Трамп намерен подписать указ о признании движения «Антифа» террористическим сразу после его подготовки, что может произойти уже в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Антифа будет признана внутренней террористической организацией, президент планирует подписать этот указ очень скоро, как только он будет подготовлен – возможно уже сегодня», – сказала она.

    Пресс-секретарь также подчеркнула, что Трамп пообещал заняться источниками, которые финансируют и поддерживают внутренний терроризм в США, чтобы «наконец восстановить порядок в стране». Она добавила, что граждане страны смогут увидеть «очень решительные действия» администрации в ближайшее время.

    Ранее Трамп объявил о новых мерах против левых группировок после убийства политического активиста правого толка Чарли Кирка, объявив антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.

    23 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине

    Лула да Силва: Саммит на Аляске дал надежду на дипломатическое урегулирование на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что последние переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске внушают надежду на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

    Он подчеркнул, что военного решения кризиса, по мнению большинства мирового сообщества, не существует, передает ТАСС.

    «Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет», – заявил Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он добавил, что встреча Путина и Трампа дала позитивный сигнал по возможностям мирных переговоров.

    Бразильский лидер указал, что для достижения компромисса стороны должны выработать реалистичные пути выхода из кризиса и учесть законные опасения всех участников по вопросам безопасности.

    Ранее в Китае назвали саммит на Аляске шагом к миру.

    Газета New York Times назвала саммит Путина и Трампа дипломатической победой России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    23 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и американских союзников по НАТО за то, что они продолжают закупать энергоносители из России.

    «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России», – заявил он, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.

    23 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    В ООН заявили о преследованиях властями Киева сограждан за вывоз мусора

    Tекст: Вера Басилая

    Вывоз мусора и предоставление гуманитарной помощи на Украине стали поводом для уголовных дел, приравненных к сотрудничеству с Россией, начиная с марта 2022 года, сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о практике уголовного преследования на Украине. В документе отмечено, что киевские власти приравнивают к сотрудничеству с Россией такие действия, как вывоз мусора, строительство, оказание гуманитарной и неотложной помощи, передает ТАСС.

    Указывается, что соответствующая статья была добавлена в Уголовный кодекс Украины в марте 2022 года, которая включает «широкий спектр действий».

    Ранее в ООН заявили о фиксации новых фактов пыток российских военнопленных на Украине.

    С 24 февраля 2022 года минимум 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению.

    23 сентября 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов, выступая на общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи.

    Трамп отметил, что ему самому пришлось заниматься решением семи военных конфликтов и вести переговоры с лидерами стран-участниц, в то время как ООН «не проявила инициативы», передает ТАСС.

    «Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», – заявил Трамп. Он добавил, что единственное, что получил от ООН, так это неработающие эскалатор и телесуфлер.

    Американский президент также заявил, что организация «не реализует свой потенциал», а выделяемые ей средства «используются нерационально». Он напомнил, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры ООН за 500 млн долларов, однако, по словам Трампа, в итоге организация потратила на эти цели от 2 до 4 млрд долларов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией.

