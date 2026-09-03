Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине
Бернем и Макрон обсудили производство ракет SCALP на Украине
Премьер-министр Британии Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрели возможность развертывания производства дальнобойных ракет SCALP на территории Украины.
Встреча лидеров двух стран прошла в Лондоне, передает ТАСС. «По Украине стороны обсудили дальнейшие шаги по созданию на территории Украины линий по производству дальнобойных ракет SCALP, использующих британские технологии», – гласит официальное коммюнике канцелярии британского премьера.
Политики также затронули итоги недавней встречи «коалиции желающих», которая состоялась в конце августа в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.
В августе британский премьер-министр Энди Бернэм анонсировал передачу технологий для выпуска дальнобойных вооружений на украинской территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко раскритиковал планы Лондона по раскрытию секретных данных о компонентах для сборки этих ракет.