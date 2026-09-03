Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Казачья Лопань, отметив мужество и героизм военнослужащих, сообщило ведомство.
«Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – приводит Минобороны слова Белоусова в Max.
Министр поблагодарил бойцов за верность присяге и проявленный героизм. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью служить России и защищать ее национальные интересы.
Кроме того, министр поздравил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что этот успех станет символом отваги и войдет в историю ратных подвигов русского воинства.
Месяцем ранее глава военного ведомства поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Любицкое.
В июле министр обороны направил поздравительные телеграммы отличившимся при взятии Константиновки бойцам.
В конце прошлого года Андрей Белоусов отметил успехи десантников в боях за Степногорск.