Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана
Sky News Arabia: Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана
Израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер, где находился важный опорный пункт шиитской группировки «Хезболла», сообщил телеканал Sky News Arabia.
Вооруженные силы Израиля установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Ранее там располагался форпост шиитской организации «Хезболла».
Израильский военный источник сообщил, что горный район полностью очищен от шиитских боевиков. «Завершено разминирование подземной военной инфраструктуры», – отметил собеседник телеканала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля шиитское движение использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской технике в районе высоты Али-ат-Тахер.
В начале августа вооруженные силы Израиля подвергли эту стратегическую возвышенность массированному артиллерийскому обстрелу.
В конце прошлого месяца израильская авиация поразила арсеналы боевиков на данной территории.