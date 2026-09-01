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Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае ответных атак
Президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана в случае продолжения ответных атак на американские силы.
Лидер Соединенных Штатов сделал жесткое предупреждение Тегерану относительно возможных военных действий, передает РИА «Новости». Выступая в эфире телеканала Fox News, он подчеркнул готовность к решительным мерам.
«Если они нанесут ответный удар, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – заявил Трамп.
Таким образом американский лидер прокомментировал возможную реакцию Исламской республики на действия Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал ежедневно наращивать удары по Ирану.
Соединенные Штаты запланировали серьезные атаки по иранской территории.
Ранее политик пригрозил полным уничтожением Исламской республики военным путем.