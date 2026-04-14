Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения для мира на Ближнем Востоке
Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби в Пекине.
Председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
Китайский лидер озвучил свои идеи во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.
«Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Инициатива включает отстаивание принципа мирного сосуществования и уважение государственного суверенитета стран региона. Кроме того, предложения Пекина предусматривают поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.
Ранее Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.
При этом китайский план по урегулированию конфликта между США и Ираном во многом повторяет ранее предложенную инициативу Пекина по Украине.