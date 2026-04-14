Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.0 комментариев
У жителей мегаполисов отметили повышенный уровень половых гормонов
Микрофлора жителей развитых стран перерабатывает до семи раз больше половых гормонов, чем кишечник охотников-собирателей, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Исследователи выяснили, что современный образ жизни способствует размножению микроорганизмов, перерабатывающих половые гормоны. Как сообщает New Scientist, в пищеварительном тракте жителей развитых стран таких бактерий значительно больше, чем у фермеров и собирателей. Это приводит к повышению концентрации активных веществ в крови.
«Мы не знаем, как организм реагирует на этот возросший приток, но последствия могут быть весьма масштабными», – заявила Ребекка Бриттейн из Медицинского колледжа Ягеллонского университета в Польше. Избыток эстрогенов обычно выводится через кишечник, однако некоторые бактерии отщепляют от них молекулы сахара с помощью специальных ферментов.
После этого гормон снова всасывается в кровоток. Анализ данных сотен людей из 24 популяций показал, что способность микробов перерабатывать эстроген в индустриальных обществах до семи раз выше, чем у сельских жителей. У младенцев на искусственном вскармливании этот показатель превышает значения при грудном кормлении в три раза.
Эксперты отмечают, что повышенный уровень эстрогенов на протяжении жизни способен повлиять на фертильность и увеличить риск развития онкологических заболеваний. Ученые планируют провести дополнительные исследования для выявления конкретных факторов образа жизни, вызывающих подобные изменения микробиома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, башкирские ученые создали отечественную тест-систему для поиска кишечной «бактерии стройности».
Белорусские генетики выявили снижающий воспаление и продлевающий жизнь микроорганизм.