Запущена платформа для подачи заявок на участие в программе «СВОе дело с Ростех»

Tекст: Валерия Городецкая

Кандидатам предлагается представить технологические решения, которые могут быть использованы в зоне спецоперации и соответствуют задачам корпорации, сообщается на сайте Ростеха. Программа предусматривает финансирование до 5 млн рублей и возможность внедрения идей на предприятиях Ростеха.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте своедело-ростех.рф. Программа реализуется в партнерстве с Агентством стратегических инициатив, Корпорацией МСП, Фондом «Защитники Отечества», ООД «Народный фронт «За Россию» и рядом других организаций. Проект направлен на поддержку занятости и адаптацию ветеранов, а также развитие технологической базы оборонно-промышленного комплекса.

«Участники СВО – это люди, которые доказали свою готовность действовать в самых сложных условиях. Теперь наша задача – дать им инструменты, чтобы эта решимость и опыт работали на создание новых технологий», – отметил заместитель гендиректора Ростеха Николай Волобуев. По его словам, программа открывает возможности для реализации собственных технологических проектов и трудоустройства в корпорации и у партнеров.

Участниками могут стать демобилизованные участники СВО, волонтеры и граждане, рекомендованные Фондом «Защитники Отечества», а также участники федеральной программы «СВОй бизнес». Проекты должны представлять собой решения конкретных прикладных задач и превосходить существующие технологии.

В рамках программы предусмотрены обучающие онлайн-мероприятия на платформе Академии Ростеха, где участники познакомятся со стратегией развития компании, методами анализа рынка, созданием прототипов, маркетингом высокотехнологичных продуктов и другими аспектами. Авторские права на разработки сохраняются за участниками.

По итогам отбора победители получат гранты до 5 млн рублей, которые можно будет потратить на оборудование, материалы, оплату услуг, организацию производства и внедрение технологий. Призовой фонд составляет 30 млн рублей, его предоставляет Национальный фонд поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ «Развитие». Прием заявок будет открыт до 31 мая 2026 года.