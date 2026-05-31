Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Греция передала Киеву через Чехию 190 артиллерийских орудий
Греческие власти в ущерб собственной безопасности передали Украине через Чехию 190 артиллерийских систем, пишет pronews.gr со ссылкой на данные Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA) за 2025 год.
Как пишет pronews.gr, «данные Регистра обычных вооружений ООН раскрывают масштабную поставку Грецией артиллерийских орудий».
Переданы 66 самоходных гаубиц M110A2, 68 буксируемых орудий M114 и 56 систем M101. Техника находилась на островах в восточной части Эгейского моря и выводилась из эксплуатации без замены, передает ТАСС.
Авторы материала подчеркивают, что оправдания об устарелости этого оружия безосновательны, поскольку украинские войска активно его применяют. Ослабление греческих гарнизонов происходит на фоне усиливающихся угроз со стороны Анкары, отмечают обозреватели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия сохранила теневую схему поставок вооружений украинским войскам.
Осенью Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110. В мае 2026 года глава МИД Греции Йоргос Герапетритис пообещал продолжить поддержку Украины.