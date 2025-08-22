Роскомнадзор опроверг введение ограничений для сервиса Google Meet

Роскомнадзор сообщил об отсутствии ограничений для Google Meet в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскомнадзор не вводил никаких ограничительных мер в отношении сервиса Google Meet, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства подчеркнули: «Ограничительные меры не принимались».

Между тем, российские пользователи начали массово жаловаться на перебои в работе Google Meet. Как сообщает портал Downdetector, с 11.15 до 11.50 по московскому времени количество обращений о сбоях достигло 249, при этом 36% пользователей столкнулись с неполадками на сайте, еще 36% сообщили об общем сбое, 21% – о сбоях мобильного приложения, 5% – о проблемах с оповещениями.

Большинство жалоб поступило из Республики Карелия (14%), а также из Ивановской области (8%), Москвы (7%), Петербурга (6%) и Московской области (6%). Кроме того, за тот же период поступило 149 жалоб на работу других сервисов Google, причем большинство пользователей также отмечали неисправности именно в системе видеоконференций.

