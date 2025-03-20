Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.2 комментария
Проблемы российских сервисов связали с иностранными серверами
Роскомнадзор объяснил сбои в российских онлайн-сервисах иностранными серверами
Роскомнадзор сообщил, что сбои в работе ряда российских интернет-сервисов обусловлены использованием иностранных серверов, где сейчас фиксируются технические неполадки.
Проблемы в работе ряда российских интернет-сервисов связаны с использованием иностранных серверов, сообщает РИА «Новости». В Роскомнадзоре отметили, что неработоспособность некоторых сервисов обусловлена сбоями на зарубежной серверной инфраструктуре.
Пользователи в России жалуются на перебои в работе таких операторов связи, как WhatsApp и «ВКонтакте», данные об этом предоставляет сервис Downdetector. В ведомстве подчеркнули, что для избежания подобных проблем отечественным компаниям рекомендуется использовать российские хостинг-провайдеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, социальная сеть «ВКонтакте» столкнулась с серьезным сбоем в работе, что вызвало волну жалоб пользователей из разных регионов России, а РОЦИТ сообщил о проблемах с работой почтового сервиса Gmail от Google.