Проблемы российских сервисов связали с иностранными серверами

Роскомнадзор объяснил сбои в российских онлайн-сервисах иностранными серверами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проблемы в работе ряда российских интернет-сервисов связаны с использованием иностранных серверов, сообщает РИА «Новости». В Роскомнадзоре отметили, что неработоспособность некоторых сервисов обусловлена сбоями на зарубежной серверной инфраструктуре.

Пользователи в России жалуются на перебои в работе таких операторов связи, как WhatsApp и «ВКонтакте», данные об этом предоставляет сервис Downdetector. В ведомстве подчеркнули, что для избежания подобных проблем отечественным компаниям рекомендуется использовать российские хостинг-провайдеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, социальная сеть «ВКонтакте» столкнулась с серьезным сбоем в работе, что вызвало волну жалоб пользователей из разных регионов России, а РОЦИТ сообщил о проблемах с работой почтового сервиса Gmail от Google.