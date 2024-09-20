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РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google
Пользователи Gmail столкнулись с неполадками в работе сервиса, соответствующие жалобы начали поступать в Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Там порекомендовали сменить почтовый аккаунт Google, если он был использован для регистрации на «Госуслугах» или иных сервисах.
В основном пользователи жалуются на невозможность регистрации нового аккаунта и проблемы с двухфакторной аутентификацией: не приходят SMS, сообщается в Telegram-канале РОЦИТ. Отмечается, что неполадки затронули не всех пользователей.
«Тем не менее наличие подобного сбоя – повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google. Учитывая очевидные проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые уже отразились на работе видеохостинга YouTube, всегда есть риск сбоя и в других сервисах корпорации», – указывают в РОЦИТ.
Там отметили, что у Gmail есть неприятная особенность: почтовый аккаунт создается только одновременно с аккаунтом Google, который необходим абсолютному большинству пользователей с телефоном на базе ОС Android. Без этой учетной записи нельзя скачивать приложения из официального магазина Google Play и пользоваться другими сервисами компании, как правило, «намертво» прошитыми в смартфон.
«Внезапная потеря доступа к почтовому аккаунту – неприятное событие, но в некоторых случаях критическое, если к этому адресу, например, был привязан аккаунт на «Госуслугах», – подчеркнули в РОЦИТ.
В связи с этим там порекомендовали не использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного: «Гораздо более практичным и безопасным вариантом будет создание аккаунта на одном из отечественных почтовых сервисов – например, это может быть «Яндекс Почта», Mail от VK или почтовый сервис на площадке Rambler». В РОЦИТ подчеркнули, что за счет развитой инфраструктуры кибербезопасности российские платформы гораздо более стабильны и устойчивы к возможным атакам. Это же касается и системы многофакторной аутентификации: SMS от российских сервисов, как правило, приходят на порядок быстрее.
Доверять зарубежным сервисам нет никаких причин, в особенности Google, который известен крайне предвзятым отношением к россиянам, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич.
«Сегодня не получается создать аккаунт, завтра войти в существующий, послезавтра удаление без возможности восстановления… Другими словами, если у вас что-то привязано к Gmail, то сейчас самый подходящий момент перейти на отечественный почтовые сервисы, у которых проблем с деградацией оборудования и отношением к россиянам нет», – заявил он.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за нарушение закона о соцсетях.