РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google

Tекст: Валерия Городецкая

В основном пользователи жалуются на невозможность регистрации нового аккаунта и проблемы с двухфакторной аутентификацией: не приходят SMS, сообщается в Telegram-канале РОЦИТ. Отмечается, что неполадки затронули не всех пользователей.

«Тем не менее наличие подобного сбоя – повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google. Учитывая очевидные проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые уже отразились на работе видеохостинга YouTube, всегда есть риск сбоя и в других сервисах корпорации», – указывают в РОЦИТ.



Там отметили, что у Gmail есть неприятная особенность: почтовый аккаунт создается только одновременно с аккаунтом Google, который необходим абсолютному большинству пользователей с телефоном на базе ОС Android. Без этой учетной записи нельзя скачивать приложения из официального магазина Google Play и пользоваться другими сервисами компании, как правило, «намертво» прошитыми в смартфон.



«Внезапная потеря доступа к почтовому аккаунту – неприятное событие, но в некоторых случаях критическое, если к этому адресу, например, был привязан аккаунт на «Госуслугах», – подчеркнули в РОЦИТ.

В связи с этим там порекомендовали не использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного: «Гораздо более практичным и безопасным вариантом будет создание аккаунта на одном из отечественных почтовых сервисов – например, это может быть «Яндекс Почта», Mail от VK или почтовый сервис на площадке Rambler». В РОЦИТ подчеркнули, что за счет развитой инфраструктуры кибербезопасности российские платформы гораздо более стабильны и устойчивы к возможным атакам. Это же касается и системы многофакторной аутентификации: SMS от российских сервисов, как правило, приходят на порядок быстрее.

