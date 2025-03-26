По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Россияне столкнулись с массовым сбоем на сайте и в приложении ВТБ
Россияне оставили более 2,5 тыс жалоб на сбои сайта и приложения ВТБ по данным Downdetector
Пользователи из разных регионов России столкнулись с проблемами в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, оставив более 2,5 тысячи жалоб на специализированной платформе Downdetector.
Как передает РИА «Новости», пользователи из различных регионов России сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ. На платформе Downdetector зарегистрировано более 2,5 тысячи жалоб.
Наибольшее количество проблем фиксируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также в Нижегородской области.
По данным Downdetector, 42% пользователей сталкиваются с проблемами в мобильном приложении, 41% – на сайте, а 10% отмечают сбои в личном кабинете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте Министерства внутренних дел России и региональных главков произошел сбой из-за скачка напряжения, и в настоящее время работа полностью восстановлена.
Пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также со сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.
Роскомнадзор подвергся DDoS-атакам, но ресурсы работают без ограничений благодаря защите.