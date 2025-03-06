Названа причина сбоя на сайтах МВД России

Скачок напряжения вызвал сбой на сайтах МВД России

Tекст: Мария Иванова

Причиной сбоя в работе сайта МВД России и его региональных главков стал скачок напряжения, сообщили в оперативных службах. «По предварительным данным, причиной сбоя в работе сайта стал скачок напряжения», – заявил представитель ведомства ТАСС.

На данный момент работа сайтов возобновлена и осуществляется в полном объеме.

Ранее сайт МВД был недоступен как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Также не открывался сайт Госавтоинспекции. После устранения проблемы, сайты Министерства внутренних дел вновь функционируют без сбоев.

Восстановление работы сайтов подтвердил корреспондент ТАСС, убедившись, что при соответствующем запросе страницы федерального сайта ведомства и региональных главков открываются без затруднений.

Напомним, осенью прошлого года сайты МВД перестали работать в результате обрыва линии связи.







