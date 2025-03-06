Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.3 комментария
На сайтах МВД России произошел сбой
Сайты МВД России оказались недоступны из-за сбоя
Сайты Министерства внутренних дел России, включая Госавтоинспекцию, стали недоступны, причины сбоя неизвестны.
Сайты Министерства внутренних дел России, включая федеральный сайт ведомства и региональные главки, перестали открываться. Проблемы с доступом наблюдаются как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
При попытке зайти на страницы появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту», передает ТАСС.
Также не открывается сайт Госавтоинспекции. На данный момент причины сбоя не установлены, официальные комментарии от МВД России не поступали.
Ранее в сервисах Сбербанка произошел сбой, затруднения наблюдались в Москве, Новосибирской области и других регионах.
До этого тысячи пользователей пожаловались на работу Telegram.