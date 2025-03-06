На сайтах МВД России произошел сбой

Сайты МВД России оказались недоступны из-за сбоя

Tекст: Вера Басилая

Сайты Министерства внутренних дел России, включая федеральный сайт ведомства и региональные главки, перестали открываться. Проблемы с доступом наблюдаются как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

При попытке зайти на страницы появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту», передает ТАСС.

Также не открывается сайт Госавтоинспекции. На данный момент причины сбоя не установлены, официальные комментарии от МВД России не поступали.

Ранее в сервисах Сбербанка произошел сбой, затруднения наблюдались в Москве, Новосибирской области и других регионах.

До этого тысячи пользователей пожаловались на работу Telegram.