В сервисах Сбербанка произошел сбой

Свыше 54 тыс. пользователей пожаловались на сбой онлайн-сервисов Сбербанка в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

В работе онлайн-сервисов «Сбера» в России произошел сбой, сообщает ТАСС. Пользователи активно жалуются на затруднения в работе приложений и проблемы с платежами. Жалобы фиксируются на порталах Downdetector и «Сбой.РФ», а также поступают от клиентов банка.

По данным портала «Сбой.РФ», к 07:15 по московскому времени число жалоб превысило 54 тыс., из которых более 18 тыс. поступили на работу сервисов банка. Наибольшее количество обращений пришло из Москвы (17%), Новосибирской области (15%), Хабаровского края (12%) и Иркутской области (8%).

Согласно Downdetector, основные проблемы связаны со сбоем сервиса (73%), приложением (21%) и платежами (13%). Некоторые клиенты сообщали, что в приложении банка не отображались карты, что вызывало дополнительные неудобства.

В пресс-службе «Сбера» по Сибирскому федеральному округу сообщили, что причиной затруднений стало плановое проведение технических работ в ночное время. Представители банка подчеркнули, что в настоящее время все системы функционируют в штатном режиме и извинились перед клиентами за временные неудобства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой, который вызвал многочисленные жалобы клиентов на невозможность воспользоваться сервисом. Также сообщалось, что пользователи приложения «Сбербанк онлайн» ранее уже сталкивались с аналогичными проблемами в работе сервиса.