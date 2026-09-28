25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.6 комментариев
Военные 127-й бригады ВСУ подняли бунт против командования из-за поборов
Украинские военные из 127-й тяжелой механизированной бригады устроили бунт против командования из-за регулярных незаконных поборов в подразделении, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В 127-й омбр командование бригады теряет контроль над личным составом. Внутри подразделения отмечены массовые случаи неповиновения в знак протеста против незаконных поборов», – рассказал источник РИА «Новости».
По его словам, инициаторов протестов жестоко избивают и сажают в ямы.
Летом уже поступала информация о том, что данная бригада понесла серьезные потери в боях у населенного пункта Избицкое Харьковской области.
Ранее сообщалось, что замглавы штаба сухопутных сил ВСУ Владимир Гаманенко за взятки переводил военных с передовой в тыловые части.
Весной 2026 года военнослужащие 210-го полка украинской армии начали бесследно пропадать после отказов выполнять приказы.