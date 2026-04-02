Украинские военные 210-го полка начали пропадать за невыполнение приказа
Военнослужащие 210-го полка ВСУ исчезают без следа после отказов выполнять приказы, сообщил источник в российских силовых структурах.
Допрос одного военнопленного 210-го отдельного штурмового полка ВСУ показал, что большая часть бойцов этого подразделения, которая отказалась выполнять боевые задачи, числятся без вести пропавшими, сказал собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что их могли показательно казнить в качестве наказания за неповиновение.
Такая практика применялась в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, поскольку именно его командиров назначили на командные должности в 210-й полк.
Ранее целая рота украинских военных бесследно исчезла в Харьковской области.