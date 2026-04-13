В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.
Маск заявил о захвате власти в Венгрии «организацией Сороса»
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии.
«Организация Сороса захватила Венгрию», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра побеждает на парламентских выборах в Венгрии. Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Он заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.