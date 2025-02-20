УВЗ сообщил о возможной смене названия БМПТ «Терминатор» на российское

Уралвагонзавод сообщил о возможной смене названия БМПТ «Терминатор» на российское

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор», созданная на базе танка Т-90, может сменить название с западного на российское, сообщает «Российская газета».

В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» подтвердили, что контракты с Минобороны на поставку БМПТ выполняются, и машина продолжает совершенствоваться. В частности, акцент делается на повышение защищенности от противотанковых средств, включая беспилотные летательные аппараты. На БМПТ устанавливаются защитные преграды и комплексы радиоэлектронной борьбы.

В концерне отметили, что в российском обществе давно обсуждается вопрос об отказе от американского названия для этой русской боевой машины. «Терминатор» – это высокозащищенная боевая машина, основное вооружение которой включает две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, четыре сверхзвуковые управляемые ракеты «Атака-Т», пулемет и два автоматических гранатомета. Благодаря всеракурсной защите и высокоавтоматизированной системе управления огнем, машина может эффективно поражать цели в любое время суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод анонсировал показ боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на базе танка Т-72, тактика применения БМПТ «Терминатор» успешно отработана в ходе специальной военной операции (СВО), а сам российский «Терминатор» назван следующим шагом в эволюции бронетанковых войск.