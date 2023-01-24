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Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск
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Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.
«Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.
Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.
Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».
Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
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США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».
По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.
Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».
Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».
Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.
Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.
Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.
Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.
Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.
Российскую боевую авиацию развернули на севере Сирии
Минобороны: Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме на севере Сирии
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На восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии развернули российскую боевую авиацию для прикрытия госграницы республики во взаимодействии с ВВС САР, сообщило Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части республики, что позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил САР, передает РИА «Новости».
На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО.
В Минобороны сообщили, что совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме «Джейрах» позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах САР.
В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.
Напомним, 14 января глава МИД Сирии Фейсал Микдад исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии. В конце декабря появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии.
Минфин США признал сложности с лимитом цен на российские нефтепродукты
Глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты
Введение лимита цен на российские нефтепродукты может «пойти не по плану», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей», – сказала глава ведомства. По ее словам, «всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
При этом она заверила, что ведомство изучило рынки и рассчитывает «выйти с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего достигли с нефтью». Йеллен подчеркнула важность сохранения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Появились сведения о поставленной «Адмиралу Горшкову» задаче
Военно-дипломатический источник: Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР
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Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» после пополнения запасов в сирийском Тартусе примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР, сообщил военно-дипломатический источник.
По словам источника, выполняющий задачи дальнего похода фрегат «Адмирал Горшков» зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, после чего примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР, передает ТАСС.
Согласно сообщению Минобороны ЮАР, совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР пройдут в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. Целью учений является обмен навыками и укрепление процветающих отношений между странами.
Минобороны ЮАР напомнило, что первые подобные трехсторонние учения прошли в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана. На этот раз зоной учений станет акватория от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (161 км) друг от друга.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу. Глава государства подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире.
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard перед увольнением
Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода
Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.
Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».
Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.
Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.
СМИ: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
TAC: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
США вызывают сильное недовольство европейцев, поскольку все больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, сообщили местные СМИ.
The American Conservative пишет, что никто не ожидает, что Украина «сдастся русским». «Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею Киева отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По мнению автора, такая политика некоторых западных чиновников может «подарить нам Третью мировую войну». Нужно их остановить, резюмировалось в материале.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
«Рособоронэкспорт» начал продвижение 15 новых образцов российского вооружения
«Рособоронэкспорт» начал продвижение на международный рынок БЛА «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина
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«Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства, в том числе беспилотника (БЛА) «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина, сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера.
Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения, среди которых изделия для ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и средства противодействия БПЛА, в частности снайперская винтовка Чукавина, БЛА «Орлан-30», комплексы борьбы с БЛА, боевой модуль «Баллиста», средства связи, тренажеры, новое подводное оружие, автомобильная и бронетанковая техника, передает ТАСС.
Согласно пресс-службы, на указанные предлагаемые образцы оформлены разрешительные экспортные документы, что позволит «Рособоронэкспорту» представлять их на международных выставках и на цифровых платформах, передает РИА «Новости».
Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия.
У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
AP: У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
У многих служащих на военной базе Мальмстрем в США с ядерным оружием обнаружена высокая заболеваемость раком крови, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.
Согласно статье, в январе подполковник Космических сил США Дэниел Сибек рассказал, что у девяти офицеров диагностирована неходжкинская лимфома, один из заболевших погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
По информации Копп, в Штатах рак крови встречается в среднем у 19 из 100 тыс. человек. При этом журналистка уточнила, что на военной базе Мальмстрем служат порядка 3,3 тыс. военных, около 400 из них – ракетчики.
Публицист отмечает, что ракетчики опускаются глубоко под землю на закрытых лифтах в маленький опербункер, который снаружи оснащен толстой стеной из стали и бетона. При этом часто служащие находятся в таком бункере несколько дней, чтобы в случае необходимости по указу президента США дать старт к запуску ядерной ракеты.
Ранее американские ученые создали VR-игру, позволяющую смоделировать американский ответ на удар «300 ядерными ракетами России» по Соединенным Штатам, игрокам предлагается роль президента США.
Песков заявил о действующих задачах указа о частичной мобилизации
Частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Призыв в рамках частичной мобилизации проводился до достижения установленной численности, нужной для выполнения Вооруженными силами поставленных задач, Минобороны сообщало о достижении такой численности, в связи с этим призыв в рамках частичной мобилизации был остановлен, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля уточнил, что частичная мобилизация также включает в себя другие мероприятия, нужные для обеспечения задач ВС России. Это связано «с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное», и в «этой части это продолжает работать».
Сам процесс частичной мобилизации был завершен, тут нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина, заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента неоднократно заявлял, что в ходе проведения частичной мобилизации уже набрано необходимое количество человек. По его словам, слухи о якобы новой мобилизации намеренно и искусственно нагнетают из-за рубежа.