Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск

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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Япония создает новые угрозы для России

REUTERS/Issei Kato
Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
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  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

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  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    президент Белоруссии


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    поставки вооружений


    Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя

    «НАТО воюет на Украине»


    МИД заявил о наличии еще не пересеченных Западом красных линий

    Видео

    Конфликт вокруг Косово


    Россия должна спасти Сербию от великого позора

    экономия электроэнергии


    Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

    возвращение военной мощи


    Япония создает новые угрозы для России

    испорченные отношения


    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    вывод войск


    Успех России заставил африканцев выдвинуть Франции ультиматум

    отечественная медицина


    Ирина Алкснис: Болеть и лечиться лучше в России

    Drang nach Osten


    Игорь Караулов: Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

    выйти из тупика


    Вадим Трухачёв: «Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

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    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск

    24 января 2023, 14:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.

    «Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.

    Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.

    Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».

    Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
    Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
    		    21 января 2023, 19:50
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

    По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.

    Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».

    «Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.

    Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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    Коментарии (18)
    Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
    Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
    		    21 января 2023, 16:46
    Фото: Uwe Kraft/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

    Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».

    По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.

    Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.

    Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».

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    Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
    Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
    		    21 января 2023, 17:02
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.

    Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».

    Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.

    Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.

    Коментарии (22)
    Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
    Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
    		    22 января 2023, 12:15
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.

    Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.

    Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.

    Коментарии (20)
    Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
    Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
    		    23 января 2023, 22:55
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.

    Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.

    Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.

    Коментарии (51)
    В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
    		    24 января 2023, 13:03
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

    «Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.

    Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.

    Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.

    Коментарии (10)
    Российскую боевую авиацию развернули на севере Сирии
    Минобороны: Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме на севере Сирии
    		    24 января 2023, 02:32
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    На восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии развернули российскую боевую авиацию для прикрытия госграницы республики во взаимодействии с ВВС САР, сообщило Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части республики, что позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил САР, передает РИА «Новости».

    На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО.

    В Минобороны сообщили, что совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме «Джейрах» позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах САР.

    В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.

    Напомним, 14 января глава МИД Сирии Фейсал Микдад исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии. В конце декабря появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии.

    Коментарии (6)
    Минфин США признал сложности с лимитом цен на российские нефтепродукты
    Глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты
    		    22 января 2023, 01:20
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Введение лимита цен на российские нефтепродукты может «пойти не по плану», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    «Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей», – сказала глава ведомства. По ее словам, «всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    При этом она заверила, что ведомство изучило рынки и рассчитывает «выйти с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего достигли с нефтью». Йеллен подчеркнула важность сохранения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.

    Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.

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    Появились сведения о поставленной «Адмиралу Горшкову» задаче
    Военно-дипломатический источник: Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР
    		    23 января 2023, 03:55
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» после пополнения запасов в сирийском Тартусе примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР, сообщил военно-дипломатический источник.

    По словам источника, выполняющий задачи дальнего похода фрегат «Адмирал Горшков» зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, после чего примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Минобороны ЮАР, совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР пройдут в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. Целью учений является обмен навыками и укрепление процветающих отношений между странами.

    Минобороны ЮАР напомнило, что первые подобные трехсторонние учения прошли в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана. На этот раз зоной учений станет акватория от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (161 км) друг от друга.

    В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу. Глава государства подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире.

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    В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
    Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
    		    23 января 2023, 13:19
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».

    Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.

    До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.

    В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.

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    Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard перед увольнением
    Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода

    21 января 2023, 19:40

    Текст: Вера Басилая

    Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.

    Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».

    Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.

    Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.

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    СМИ: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
    TAC: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне

    22 января 2023, 14:59

    Текст: Валентина Григоренко

    США вызывают сильное недовольство европейцев, поскольку все больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, сообщили местные СМИ.

    The American Conservative пишет, что никто не ожидает, что Украина «сдастся русским». «Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею Киева отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, такая политика некоторых западных чиновников может «подарить нам Третью мировую войну». Нужно их остановить, резюмировалось в материале.

    Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

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    «Рособоронэкспорт» начал продвижение 15 новых образцов российского вооружения
    «Рособоронэкспорт» начал продвижение на международный рынок БЛА «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина
    		    23 января 2023, 12:27
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства, в том числе беспилотника (БЛА) «Орлан» и снайперской винтовки Чукавина, сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера.

    Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения, среди которых изделия для ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и средства противодействия БПЛА, в частности снайперская винтовка Чукавина, БЛА «Орлан-30», комплексы борьбы с БЛА, боевой модуль «Баллиста», средства связи, тренажеры, новое подводное оружие, автомобильная и бронетанковая техника, передает ТАСС.

    Согласно пресс-службы, на указанные предлагаемые образцы оформлены разрешительные экспортные документы, что позволит «Рособоронэкспорту» представлять их на международных выставках и на цифровых платформах, передает РИА «Новости».

    Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия.

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    У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
    AP: У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови

    23 января 2023, 08:37

    Текст: Александра Юдина

    У многих служащих на военной базе Мальмстрем в США с ядерным оружием обнаружена высокая заболеваемость раком крови, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.

    Согласно статье, в январе подполковник Космических сил США Дэниел Сибек рассказал, что у девяти офицеров диагностирована неходжкинская лимфома, один из заболевших погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    По информации Копп, в Штатах рак крови встречается в среднем у 19 из 100 тыс. человек. При этом журналистка уточнила, что на военной базе Мальмстрем служат порядка 3,3 тыс. военных, около 400 из них – ракетчики.

    Публицист отмечает, что ракетчики опускаются глубоко под землю на закрытых лифтах в маленький опербункер, который снаружи оснащен толстой стеной из стали и бетона. При этом часто служащие находятся в таком бункере несколько дней, чтобы в случае необходимости по указу президента США дать старт к запуску ядерной ракеты.

    Ранее американские ученые создали VR-игру, позволяющую смоделировать американский ответ на удар «300 ядерными ракетами России» по Соединенным Штатам, игрокам предлагается роль президента США. 

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    Песков заявил о действующих задачах указа о частичной мобилизации

    23 января 2023, 12:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Призыв в рамках частичной мобилизации проводился до достижения установленной численности, нужной для выполнения Вооруженными силами поставленных задач, Минобороны сообщало о достижении такой численности, в связи с этим призыв в рамках частичной мобилизации был остановлен, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уточнил, что частичная мобилизация также включает в себя другие мероприятия, нужные для обеспечения задач ВС России. Это связано «с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное», и в «этой части это продолжает работать».

    Сам процесс частичной мобилизации был завершен, тут нужно ориентироваться на заявления президента Владимира Путина, заключил Песков.

    Ранее пресс-секретарь президента неоднократно заявлял, что в ходе проведения частичной мобилизации уже набрано необходимое количество человек. По его словам, слухи о якобы новой мобилизации намеренно и искусственно нагнетают из-за рубежа.

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