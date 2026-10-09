Глава парламента Крыма Константинов назвал фантазией план командования ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Команда нового главкома украинских войск Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 лет вперед, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Совершенно очевидно, что через 30 лет не будет ни Драпатого, ни его шефа Зеленского. Будет ли тогда Украина и сохранится ли Евросоюз – большой вопрос. Но киевским фантазерам так даже легче «планировать» – никакой ответственности за результат», – заявил Константинов.

Политик отметил, что киевские власти рассчитывают на содержание со стороны стран Евросоюза в ближайшие десятилетия. При этом он сравнил их действия с поведением руководства Третьего рейха весной 1945 года, которое также могло планировать борьбу с СССР, но вскоре обратилось в бегство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные военными ВСУ карты и телефоны помогли российским войскам освободить Голубково. Украинские СМИ заявили о подготовке Драпатым многолетней стратегии противостояния с Россией. В МИД России сообщили о тысячах нарушений перемирия со стороны Киева.