Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Минобороны Японии решило создать систему экстренной замены спутников
Yomiuri: Япония решила разработать систему быстрой замены уничтоженных спутников
Японское военное ведомство приступило к разработке системы экстренного вывода на орбиту малых ракет для замены аппаратов, выведенных из строя потенциальным противником.
Министерство обороны Японии решило создать систему экстренной замены спутников в случае их уничтожения при нападении, передает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.
Для реализации проекта планируется разработать недорогие малые ракеты, способные оперативно выводить аппараты на орбиту. В течение месяца начнется набор частных компаний, которым предстоит наладить дешевое производство деталей, их накопление и быструю сборку.
Из-за дефицита стационарных площадок военное ведомство поставит задачу запускать ракеты с мобильных передвижных установок, морских платформ и самолетов. Первые средства на программу выделят до конца марта 2027 года, а завершить разработку планируется к марту 2028 года.
Сейчас Япония наполовину зависит от иностранных партнеров в запусках спутников. Ожидается, что к 2040 году уровень самообеспечения страны в этой сфере достигнет 60-80%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японское космическое агентство JAXA испытало прототип многоразовой ракеты. Япония начала собственный путь к ведению войны в космосе. Министерство обороны страны впервые показало пусковую установку ракеты большой дальности.