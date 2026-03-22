В Бодайбо после аварии восстановили водоснабжение в 165 домах

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Бодайбо в Иркутской области после коммунальной аварии восстановили холодное водоснабжение в 165 жилых домах, передает РИА «Новости». Об этом сообщила администрация Бодайбо и Бодайбинского района. Сейчас в этих домах проживают 1 464 человека, в том числе 348 детей.

Власти отмечают, что в ближайшее воскресенье планируют подключить к холодной воде еще пять домов. Ранее, 14 марта, к водоснабжению были подключены 151 дом.

Авария произошла в конце января, когда в городе перемерз водовод. В результате были остановлены четыре котельные, без воды и тепла остались 196 домов, где проживали более 1,5 тыс. человек, а также две школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за коммунальной аварии в Бодайбо. Позже в Бодайбо полностью восстановили подачу тепла в многоквартирных домах. Суд отправил под домашний арест главу города Бодайбо Алексея Ботвина по делу о превышении должностных полномочий в связи с этой аварией.