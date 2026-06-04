Глава делегации США Кук заявил о желании слушать и учиться на ПМЭФ

Tекст: Вера Басилая

Председатель комиссии США по изящным искусствам заявил о намерении перенимать опыт и вести диалог в рамках Петербургского международного экономического форума. Родни Кук сообщил, что прибыл в Россию с целью получения новых знаний, передает РИА «Новости».

Выступая на сессии, посвященной диалогу культур двух стран, он отметил теплый прием со стороны организаторов и участников мероприятия.

«Я здесь, чтобы слушать и чтобы учиться», – подчеркнул американский представитель. Кук также добавил, что его встретили с большим радушием в Петербурге, где у него за десятилетия появилось множество личных друзей.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. В рамках масштабного события обсуждаются ключевые вопросы глобальной экономики и международного сотрудничества.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал прибытие официальной американской делегации на форум впервые за несколько лет.

Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заранее подтвердил планы по посещению пленарного заседания.

Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила присутствие представителей Соединенных Штатов на мероприятии в качестве признака уязвимости Запада.