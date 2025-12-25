Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.0 комментариев
Хантер Байден назвал Украину «змеиным логовом»
Хантер Байден признал свою работу в украинской Burisma ошибкой
Сын бывшего президента США Хантер Байден в интервью шоу The Shawn Ryan Show признал участие в Burisma ошибкой и назвал Украину «змеиным логовом».
Хантер Байден в шоу The Shawn Ryan Show назвал Украину «змеиным логовом» и признался, что его работа в украинской газовой компании Burisma, вероятно, была ошибкой.
«Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина… уровень коррупции до сих пор поражает», – заявил Хантер Байден, передает РИА «Новости».
Издание New York Post подчеркивает, что Хантер Байден зарабатывал в Burisma миллион долларов в год, несмотря на то, что не имел опыта работы в энергетической отрасли. Сейчас сын бывшего президента США сообщил, что его долги превышают 15 млн долларов и он не знает, как с ними справляться.
В октябре 2020 года газета New York Post рассказывала о рассылке электронных писем Хантером Байденом, где он представлял интересы отца, тогда еще вице-президента, украинской фирме. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял о выплатах в миллионы долларов за лоббирование доступа к высокопоставленному родственнику. Эта переписка якобы была найдена на ноутбуке Байдена, который впоследствии стал источником скандальных личных фотографий сына президента.
В проекте сделки Хантера Байдена со следствием указывалось, что он получил доход свыше 5,5 млн долларов в том числе от Burisma Holdings.
Бывшие сотрудники Налоговой службы США заявили о давлении и коррупции, которые сопровождали расследование финансовых операций Байдена-младшего.
Также сообщалось, что Джо Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах своей семьи на Украине.