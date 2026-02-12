Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Под Курском создали полевой музей с брошенным оружием НАТО
В Курской области военнослужащие группировки «Север» собрали коллекцию трофейных гранатометов и винтовок производства стран НАТО, сообщил заместитель командира отряда с позывным «Урал».
Все экспонаты достались российским силам после бегства противника с занимаемых рубежей, сказал собеседник РИА «Новости».
Выставка расположилась в укрытии 20-й отдельной бригады РХБЗ.
«Здесь вы можете наблюдать вражеское тяжелое оружие, в частности гранатометы, автоматические винтовки, ручные барабанные гранатометы, которые были произведены в ЮАР, Турции, Чехии», – рассказал офицер.
В коллекции представлены болгарский гранатомет Bulspike-AT, немецкая винтовка Haenel MK 556 и норвежские боеприпасы. Также бойцы нашли американские системы М72, южноафриканские барабанные гранатометы и чешское стрелковое оружие.
Военнослужащий добавил, что украинские формирования покидали позиции в панике. Они не успели эвакуировать ни исправное имущество, ни часть личного состава.
В октябре прошлого года российские бойцы вывезли подбитую бронемашину М113 ВСУ из лесопосадки в ДНР.
Также российские военные вывезли трофейный БТР с линии фронта.