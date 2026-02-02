  • Новость часаЛавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня

    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти обратились к Евросоюзу за беспрецедентной суммой поддержки, которая во много раз превышает ежегодные государственные расходы страны, подсчитали СМИ.

    Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о беспрецедентной финансовой поддержке в объеме 1,5 трлн долларов, сообщает РИА «Новости». Эта сумма превышает годовые расходы украинского бюджета в 14 раз, следует из расчетов агентства на основе данных Минфина Украины.

    Бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы в 4,83 трлн гривен, что эквивалентно 108,05 млрд долларов по расчетному курсу 44,7 гривны за доллар. Такая поддержка со стороны Евросоюза позволила бы Киеву покрывать все бюджетные расходы более чем на десять лет вперед.

    Эксперты подчеркивают, что объем запрошенных средств является рекордным для международной финансовой помощи и может стать самым крупным единовременным траншем в истории отношений Украины и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, включающими сумму 1,5 трлн долларов.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил на Украину 103,29 млрд евро для финансовой, бюджетной и гуманитарной поддержки.

    1 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил перспективы Владимира Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно.

    В интервью ТАСС, а также Reuters и проекту Wargonzo, Медведев подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу Зеленского в деталях.

    «Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – заявил Медведев, процитировав Михаила Булгакова. Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени.

    1 февраля 2026, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В сводке ведомства отмечается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военнослужащие России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения российских войск освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    1 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Ограничения на Starlink ввели на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

    По его словам, ограничения на использование спутниковой связи Starlink были введены на Украине, передает РИА «Новости». Бескрестнов сообщил, что многие пользователи уже столкнулись с первыми контрмерами в работе системы. По его словам, «текущие решения (ограничения на использование Starlink) являются временными, или скажу по-другому – экстренными».

    Ранее стало известно, что у Вооруженных сил Украины возникли серьезные проблемы при использовании Starlink, из-за чего украинское Минобороны обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь в их решении. Бескрестнов также подчеркнул, что необходимо собрать всю информацию о пользователях услуг SpaceX в рядах ВСУ.

    Как пишет издание «Страна.ua», вероятно в ближайшее время на Украине будет отключена часть устройств, работающих через Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск ответил министру обороны Украины по поводу использования спутниковой связи Starlink.

    Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink фиксировались по всему миру.

    1 февраля 2026, 07:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    1 февраля 2026, 08:29 • Новости дня
    Сеть «Дарвин 3М» начали применять против дронов в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сеть «Дарвин 3М», совмещающая функции маскировки и физического барьера, начала применяться в зоне спецоперации для защиты техники и укрытий от дронов-камикадзе, сообщил представитель предприятия-разработчика «Системы механической защиты» (СМЗ).

    Сеть «Дарвин 3М», предназначенная для маскировки и защиты техники, а также укрытий от дронов-камикадзе, начала применяться в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Разработчиком выступило предприятие «Системы механической защиты» (СМЗ). Представитель компании сообщил: «На смену классическим маскировочным сетям приходит комплексное решение, предназначенное для защиты техники и укрытий от малых БПЛА. Сеть «Дарвин ЗМ» совмещает функции маскировки и физического барьера. Новое изделие уже начало применяться в зоне СВО».

    Сеть представляет собой полотно шириной 12 метров и плотностью 160 грамм на квадратный метр, которое натягивается на расстоянии от двух метров перед объектом. В СМЗ объяснили, что конструкция останавливает или детонирует дроны-камикадзе до их контакта с целью. Монтаж не требует специального оборудования, а в качестве опор можно использовать подручные материалы.

    Система модульная, что позволяет создавать укрытия разной сложной формы и защищать объекты различной площади. В компании подчеркнули, что производство сетей налажено в промышленных масштабах, что позволяет стабильно обеспечивать подразделения новым изделием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые машины «Зубр» для защиты от беспилотников.

    Госкорпорация также передала армии машины ИМР-3М с системами противодействия дронам.

    Вооруженные силы Украины перестали подъезжать ближе 10 км к линии фронта из-за эффективности атак российских беспилотников.

    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    1 февраля 2026, 14:13 • Новости дня
    Зеленский допустил возможность повторного участия в выборах президента

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.

    В интервью чешской радиостанции Cesky rozhlas он заявил: «Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война», передает РИА «Новости».

    Зеленский также отметил, что иногда задумывается о повторном участии в выборах, однако решение будет принято в зависимости от обстоятельств на момент окончания конфликта.

    Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре основных условия для проведения выборов в стране.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    1 февраля 2026, 13:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухецкое в ДНР
    Российские войска освободили Сухецкое в ДНР
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате действий Вооруженных сил России освобождены Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой народной республике, противник потерял свыше 950 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны России. По данным ведомства на 1 февраля 2026 года, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области. В этом районе российские силы нанесли удары по формированиям трех механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ, а также по позициям подразделений в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены объекты механизированной бригады, бригад теробороны и нацгвардии, пограничного отряда Украины. Противник потерял более 130 военнослужащих, девять автомобилей, радиолокационную станцию и три склада различного назначения. В группировке «Запад» отмечается продвижение по переднему краю, поражены силы и техника нескольких бригад и полков Украины в районах Харьковской области и Красного Лимана.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, поразив подразделения ВСУ в Донецкой народной республике. Потери противника – до 125 человек, танк, три бронированные машины, 27 автомобилей и три склада. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Сухецкое в ДНР, а также нанесли существенный урон технике и личному составу вооруженных формирований Украины.

    Общие потери ВСУ на этом участке, по российским данным, превысили 375 человек, уничтожены пять бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 275 военнослужащих и склад боеприпасов. В районах Орехова и Балабино «Днепр» уничтожил до 30 военных, 11 автомобилей и склад боеприпасов. Кроме того, российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по 158 объектам инфраструктуры и временным дислокациям ВСУ и иностранных наемников.

    Средствами ПВО за сутки были сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 94 беспилотника.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 111 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и почти 33 тыс. артиллерийских орудий вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения российской армии освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    1 февраля 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Николаевской области заявил об истощении украинцев и армии

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Николаевской области Виталий Ким отметил, что украинцы испытывают сильное истощение и выразил сомнения в способности страны выдержать долгую борьбу.

    Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью британскому изданию The Independent заявил, что украинцы истощены в результате продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». По словам Кима, речь идет не только о нехватке оружия и ракет, но, прежде всего, о физической и моральной усталости людей.

    В интервью Ким подчеркнул: «Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах – ред.) оружия и не о (запасах – ред.) ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены. Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет».

    Чиновник также выразил сомнение, что на Украине смогут выдержать еще два года противостояния. По его словам, затяжная военная ситуация серьезно сказывается на всем населении страны, а ресурсы на пределе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией.

    Опрос показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.

    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

