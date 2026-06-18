Хегсет: Пентагон проведет оценку доступности и расположения баз США в Европе

Tекст: Дарья Григоренко

Пентагон намерен проанализировать адекватность расположения американских баз в Европе с точки зрения их доступности, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Он пояснил суть планируемых мероприятий в рамках новой стратегии, передает РИА «Новости».

«Проводимый нами обзор НАТО 3.0 заключается в том, чтобы определить, где находятся подходящие места для баз, где мы можем обеспечить доступ к ним и возможность пролета, когда нам это потребуется», – сообщил министр обороны США.

Главная цель пересмотра заключается в обеспечении надлежащего размещения американских войск как на европейском континенте, так и по всему миру. Вашингтон планирует проводить эту оценку совместно с американским конгрессом и в тесной координации со странами-союзницами. Хегсет также отметил, что проверка продлится шесть месяцев, и некоторые партнеры США могут ее не пройти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая американское военное ведомство подтвердило вывод пяти тысяч военнослужащих с территории Германии.

Позже глава Пентагона Пит Хегсет приостановил развертывание американской бронетанковой бригады в Польше.

При этом в первом квартале текущего года Вашингтон дополнительно разместил на европейских базах 1,7 тыс. военных.