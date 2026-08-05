  • Новость часаВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
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    Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ
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    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    16 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    6 комментариев
    5 августа 2026, 08:58 • Новости дня

    В Голосеевском районе Киева после серии взрывов произошла утечка аммиака

    Кличко сообщил об утечке аммиака в Киеве после удара ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе города произошла утечка аммиака.

    По словам Кличко, утечка аммиака зафиксирована в Голосеевском районе украинской столицы, передает Lenta.ru.

    К местам происшествия оперативно направились экстренные службы. «У киевлян уже начинает скрести горло из-за утечки аммиака», – сообщает Times of Ukraine.

    Горожанам посоветовали оставаться в безопасных помещениях. Незадолго до этого город подвергся массированной атаке, в ходе которой было выпущено более 30 ракет. В результате ударов прозвучала серия мощных взрывов.

    Предполагается, что вероятной целью Вооруженных сил России стал крупный логистический центр «МЛП-Чайка». На этом объекте хранились беспилотные летательные аппараты, комплектующие детали и иностранное вооружение.

    Минобороны сообщило, что ВС России  поразили высокоточным оружием  склады с вооружением в Киеве, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр».

    Украинские паблики писали накануне, что в Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов БПЛА, продолжающихся сутки.

    4 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Мария Иванова

    Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    4 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

    Bild: Писториус случайно раскрыл секретную поставку Киеву немецких САУ RCH-155

    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

    Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

    До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

    Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

    Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

    Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

    До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на атаку дрона ВСУ по пляжу в Геленджике
    В ООН отреагировали на атаку дрона ВСУ по пляжу в Геленджике
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, говоря об атаке на пляж в Геленджике, заявили о необходимости сделать все возможное для предотвращения жертв среди гражданского населения.

    «Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», – заявила официальный представитель управления Марта Уртадо РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о гибели 38 мирных жителей от ударов ВСУ за одну неделю июля. Общее число жертв атаки на Архипо-Осиповку увеличилось до семи человек. В числе погибших – четверо детей.

    Количество пострадавших достигло 58 человек.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    4 августа 2026, 10:06 • Новости дня
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова, сообщили в ФСБ.

    «После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, агенты на первоначальном этапе они собирали разведывательную информацию о российских войсках в Крыму.

    Ранее во вторник ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов. Его готовили двое жителей Севастополя.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке.

    В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

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    4 августа 2026, 13:27 • Новости дня
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России

    Депутат Дагделен потребовала выслать посла Украины из ФРГ из-за слов о России

    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посла Украины в Германии Алексея Макеева необходимо выслать из страны после его высказываний о связях немецких партий с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Алексея Макеева из-за его вмешательства в дела страны, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», – подчеркнула политик. По ее словам, федеральное правительство давно бы вызвало дипломата, если бы сохранило остатки достоинства.

    Днем ранее украинский посол заявил, что в Германии якобы существуют политические партии, которые тесно связаны с Москвой. Эти слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Алексея Макеева в попытках запугивания журналистов.

    Депутат Севим Дагделен ранее назвала бывшего украинского дипломата Андрея Мельника поклонником фашистов.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в июне потребовала прекратить финансирование Киева.

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    4 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотных аппаратов атаковали семь сухогрузов, которые доставляли материалы для ВСУ в Черноморском регионе, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотных систем «Герань-4 Сикер» успешно семь сухогрузов, доставлявших грузы для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Атаки были осуществлены по судам, находившимся в порту Николаева, а также во время их перехода морем. Удары наносились непосредственно в пределах Черноморской операционной зоны.

    Ранее ВС России поразили четыре сухогруза, использовавшихся в интересах украинской армии.

    До этого российские военные поразили четыре сухогруза в порту Николаева и акватории Черного моря.

    Днем ранее ударные дроны атаковали два транспортных корабля и переоборудованный морской буксир.

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    4 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона

    Депутат Колесник: Ответ на теракты Украины должен быть соразмерным

    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Планируя покушение на руководителя одного из исторических регионов России, противник преследовал несколько целей. В частности, пытаться показать жителям этих российских территорий якобы несостоятельность государства и разобщить граждан, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Как сообщили в ФСБ, злоумышленники готовили теракт во время визита главы одного из регионов в Крым.

    «Система охраны глав субъектов России, выстроенная на местах, достаточно серьезная. Поэтому, по всей видимости, украинские спецслужбы посчитали, что совершить покушение на руководителя одного из исторических регионов будет проще во время его командировки», – отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    По его мнению, противник преследовал несколько целей. «Среди них – запугать людей, попытаться показать жителям исторических российских территорий якобы несостоятельность власти, разобщить граждан», – перечислил собеседник и призвал население не поддаваться панике.

    Парламентарий высоко оценил работу ФСБ. Вместе с тем, по его оценкам, необходимо принимать дополнительные меры для повышения уровня безопасности в стране. «Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», – сказал Колесник.

    На этом фоне он напомнил, что ранее Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. А накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) призвал «не цепляться» за сроки и сообщил, что действия украинских спецслужб будут продолжаться.

    В этой связи Колесник обратил внимание на вербовку Киевом россиян для совершения терактов. «Людям, которые соглашаются сотрудничать с Украиной, следует помнить, что с момента договоренности счет их жизни идет на часы. Украинские кураторы либо дистанционно взорвут исполнителя, как это произошло во время теракта в Москве 1 августа, либо ликвидируют, как в случае с совершившей теракт в Монако женщиной», – рассуждает депутат.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они отмечают, что украинские спецслужбы регулярно вербуют исполнителей через различные соцсети, причем объектами становятся как приезжие, так и местные жители. «Сбор информации, дистанционное управление, подготовка диверсии – все это уже хорошо знакомый почерк ГУР», – добавили аналитики.

    Эксперты подчеркивают, что российские спецслужбы успевают пресекать диверсии и теракты еще на этапе подготовки. «Однако рассчитывать, что таких попыток станет меньше, не приходится. Пока украинские спецслужбы сохраняют возможность вести подобную деятельность, они будут продолжать искать новых исполнителей внутри России. Поэтому ключевая задача сегодня – работать на опережение, выявлять вербовщиков, их пособников и потенциальных исполнителей еще до того, как они приступят к подготовке диверсий», – говорится в публикации.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму. Установлено, что мужчины были завербованы посредством Telegram сотрудником ГУР МО Украины.

    Граждане 1992 и 1999 годов рождения на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных сил России, дислоцированных в Крыму. Затем они прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить террористические акты в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

    Также мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию. При обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

    Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке. В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    4 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов
    ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов, в Крыму задержаны двое завербованных местных жителей, сообщили в ФСБ.

    В Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, они по заданию киевского режима планировали провести теракт в Крыму, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Задержанных завербовал сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через Telegram. Куратор обучил подозреваемых обращению с самодельными взрывными устройствами и поручил организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры.

    Главной целью злоумышленников должно было стать покушение на главу одного из новых регионов во время его визита на полуостров. В дальнейшем фигуранты намеревались вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.

    В марте ФСБ пресекла попытку подрыва автомобиля российского офицера в Севастополе.

    В июле суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного военного.

    В феврале 2024 года силовики предотвратили покушение на одного из руководителей Крыма.

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    4 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области

    Минобороны: Дроны «Герань» обесточили военные заводы в Сумской области

    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары дронов «Герань» оставили без света работавшие в интересах украинской армии предприятия в Сумской области, сообщило Минобороны.

    В ведомстве отметили, что российские войска продолжают планомерно уничтожать энергетические объекты, питающие предприятия военно-промышленного комплекса противника, передает РИА «Новости».

    «В результате удара обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    Ранее российские военные атаковали логистический центр украинских войск в районе Бурыни Сумской области. До этого беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка.

    В июне ударный дрон обесточил ряд промышленных предприятий ВСУ в Конотопе.

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    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    4 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал западные элиты бенефициарами атак Киева на КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев действует в интересах западных элит, которые стремятся изменить правила на мировом энергетическом рынке, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, украинские власти выполняют внешние задачи, направленные на перераспределение экономических ресурсов в пользу зарубежных игроков.

    «Киевский режим – это прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу», – заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Российско-казахстанского медиафорума, передает ТАСС. Действия украинской стороны дипломат назвал попыткой выполнить преступный заказ иностранных кураторов.

    В качестве подтверждения своих слов Галузин напомнил о недавних переговорах министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча политиков прошла 29 июля.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал танкер на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за ударов дронов компания временно остановила прокачку нефти.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия нападением на Россию, Казахстан и США.

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    4 августа 2026, 21:44 • Новости дня
    Fesco остановила отправку грузов через акваторию Черного моря

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крупный логистический оператор Fesco временно прекратил оформление новых маршрутов через черноморскую акваторию после происшествия с кораблем «Янина».

    «Транспортная группа Fesco <...> после инцидента с судном «Янина» временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

    Представители оператора подчеркнули безусловный приоритет безопасности экипажей и доставляемых товаров. Сейчас специалисты прорабатывают альтернативные варианты логистики, отвечающие всем необходимым требованиям защиты.

    Украинские морские беспилотники потопили принадлежащий структуре Росатома контейнеровоз «Янина» недалеко от Новороссийска. Интернациональный экипаж судна Delphinus спас 16 моряков с атакованного теплохода. Сразу после потери корабля транспортная группа Fesco продолжила работу в штатном режиме.

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    5 августа 2026, 07:37 • Новости дня
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения теряют связь с командованием после уничтожения терминалов спутниковой связи Starlink, что приводит к неразберихе и снижению боеспособности формирований, сообщил командир российского взвода БПЛА с позывным Белуга.

    «На некоторых позициях противника станции Starlink – это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    По словам военного, потеря связи вызывает хаос и серьезно снижает боевую эффективность украинских войск в Харьковской области.

    За минувшую неделю бойцы войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» выявили и уничтожили более 10 терминалов Starlink на этом направлении.

    Напомним, в Харьковской области ВС России за июль уничтожили свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии.

    Также разведчики группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.

    За первую половину мая ВС России поразили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.

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    5 августа 2026, 05:31 • Новости дня
    Историк: Залужный вернул украинцев в реальность словами о НАТО

    Историк Гавришко: Залужный вернул украинцев в реальность словами о НАТО

    Историк: Залужный вернул украинцев в реальность словами о НАТО
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный развеял иллюзии сограждан относительно перспектив присоединения страны к Североатлантическому альянсу, заявила историк Марта Гавришко.

    «Железный генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать», – написала историк в соцетях, передает РИА «Новости».

    Она также добавила, что западные партнеры готовы бесконечно кормить население обещаниями о евроатлантической интеграции. По ее мнению, реального приглашения в военный блок ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный назвал сказками разговоры о скором присоединении Киева к Североатлантическому альянсу.

    Владимир Зеленский признал нежелание прошлых и нынешних властей США видеть страну в составе военного блока.

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